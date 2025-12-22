logo pulso
Asesinan a Coordinador Regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

La seguridad en Chilpancingo se ve comprometida tras el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador del IMSS-Bienestar, a manos de desconocidos.

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 03:18 p.m.
A
Asesinan a Coordinador Regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en una colonia céntrica de Chilpancingo, en Guerrero.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana, en la colonia Rufo Figueroa, hombres abordo de una motocicleta dispararon contra Cabrera Díaz.

Según el reporte, Cabrera Díaz corrió hacia un restaurante para refugiarse, pero los armados lo siguieron y le volvieron a disparar.

El reporte indica que Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45. Sin embargo, en el lugar fueron recogidos 11 casquillos percutidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este asesinato ocurrió un día después de que se llevó a cabo el Paseo del Pendón, que estuvo resguardado por cientos de policías y militares e, incluso, por un helicóptero de la Policía Estatal.

En estos momentos hay un despliegue de policías y militares por toda la ciudad como parte de la operación para resguardar la edición 200 de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, que su realización estuvo en duda por presuntas amenazas de organizaciones criminales.

