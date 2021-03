Asesinan a precandidata suplente a la presidencia de Isla Mujeres

La precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres por el Partido Redes Progresistas (RSP), Flor de María Ballina Sánchez, fue asesinada en el bar "Casa Blanca", ubicado en esa demarcación.

El homicidio ocurrió anoche, pero fue dado a conocer hoy. La empresaria se encontraba con su marido, cuando fue atacada y herida por arma de fuego. Él resultó ileso.

El hecho fue reportado al número de emergencia 911 y atendido por elementos de la Policía Quintana Roo, quienes encontraron a la mujer ya muerta.

Ballina Sánchez, empresaria de 45 a 50 años, era suplente de la precandidata a la presidencia municipal de Isla Mujeres, María de los Ángeles Novelo, por RSP.

La planilla completa encabezada por Novelo y Ballina fue la última de ese instituto político en registrarse ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), el pasado siete de marzo.

La dirigente estatal del partido, Lorena Ribbón, indicó que ayer fueron notificados del homicidio que -dijo- enrarece el proceso electoral y aumenta el miedo entre la clase política y la comunidad quintanarroense en general.

"Nosotros fuimos notificados anoche, pero pensamos que era una posible confusión. Hablamos con nuestra precandidata propietaria, quien fue la que propuso a Flor y nos confirma que la mataron en un tiroteo, en un bar en donde, hasta donde yo sé, trabajaba su esposo. No lo tenemos claro", dijo.

Ribbón indicó que Flor de María tenía poco de haberse integrado al partido, pero la describió como una mujer "de muchas tablas, de mucha fuerza; muy disruptiva y fuerte para proponer cosas".

"Lamento mucho este deceso, porque estamos ya ante una situación de emergencia, de miedo, por tanta violencia e inseguridad; tanta masacre que se da en el estado.

"Independientemente de las investigaciones de la Fiscalía para definir el móvil del crimen, pedimos que se redoble la vigilancia y seguridad, no solo para los políticos y pre candidatos, sino para la ciudadanía en general", expresó.

El dirigente nacional del instituto político, Fernando González Sánchez, lamentó el crimen y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y las garantías de integridad física de la sociedad.

Por separado, la también precandidata a la presidencia municipal de Isla Mujeres, pero por la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), de la Revolución Democrática (PRI) y Confianza por Quintana Roo (PC), Atenea Gómez Ricalde, lamentó el hecho y llamó a no acostumbrarse a ese nivel de violencia.

"Todo acto de violencia es lamentable, ya sea en contra de una mujer o un hombre, de un político, empresario o cualquier persona, no normalicemos la violencia, no nos acostumbremos a esta situación, no lo veamos como algo que no podemos cambiar", manifestó en sus redes sociales.

Este homicidio ocurre luego de que el 24 de febrero asesinaran al secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la presidencia municipal por la coalición entre los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde (PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento Auténtico Social (MAS).

"Creo que se está generando un ambiente de mucho miedo. No sé cómo vamos a enfrentar el seis de junio (día de la elección), pero creo que se está enrareciendo el ambiente, independientemente del móvil del crimen la gente tememos salir a la calle", agregó Ribón.