Asesinato de fotógrafo y su sobrina causa conmoción Puebla

PUEBLA, Pue., abril 1 (EL UNIVERSAL).- El asesinato de dos jóvenes en el interior de su domicilio en la ciudad de Puebla, en un aparente robo, ha causado una gran conmoción social y la reacción de autoridades de los dos órdenes de gobierno.

Los hechos ocurrieron ayer jueves en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche de la capital poblana, donde delincuentes asesinaron con armas blancas al fotógrafo Alan Torrentera y su sobrina Camila Alcalde.

Las primeras investigaciones revelaron que los criminales robaron aparatos fotográficos, equipos de cómputo y un vehículo de una de las víctimas, así como diversas cosas personales.

El crimen ha causado una gran conmoción social, pues las víctimas realizaban fotografías y videos de bodas y eventos sociales. Las primeras indagatorias descubrieron que el varón asesinado había sido detenido en 2017 por presunto robo de auto partes en la región de Cholula.

La secretaria de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, Consuelo Cruz Galindo, aseguró que están colaborando en todo lo necesario con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el asesinato.

"Todos los elementos han sido proporcionados a la Fiscalía, se lleva una línea contundente de investigación, es un tema de seguridad y estaremos pendientes para la colaboración", dijo.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta condenó hoy "este hecho horrible" y prometió dar con los responsables y castigarlos.

"He hablado con el fiscal y quedamos comprometidos a que se esclarezcan estos hechos pronto, pronto vamos a encontrar a los culpables de este hecho horrible, pronto como una acción de justicia, pero también como una acción y un mensaje a los delincuentes para que sepan el destino de ellos si cometen este tipo de acciones, pronto estarán sujetos a procesos penales", prometió.

En su conferencia de prensa diaria, lamentó que el crimen haya ocurrido en el interior del domicilio de las víctimas, cuando se supone que es un refugio.

"Este hecho me tiene a mi muy preocupado, muy sobresaltado, porque este es de los hechos que debe movernos a no dejar crecer los límites de la inseguridad, el lugar que debe ser nuestro refugio, lugar que es nuestro refugio para poder estar seguros es nuestro hogar y que haya acciones de violencia en donde se viole el domicilio, se viole nuestro hogar con propósitos de robo y después se derive en el asesinato de las personas que ahí habitan es un asunto de enorme preocupación", expresó.

Autoridades ministeriales siguen al menos dos líneas de investigación por el asesinato de dos jóvenes en el interior de su domicilio en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con fuentes policiales, una de ellas es el robo como móvil, pero una segunda son los antecedentes penales de una de las víctimas y del familiar que encontró los cuerpos.

Las indagatorias detectaron que de la vivienda donde fueron asesinados con arma blanca el fotógrafo Alan y su sobrina fueron extraídos aparatos electrónicos, vehículos e incluso la mascota de la víctima varón.

En otra se analiza alguna posible venganza, pues el fotógrafo asesinado, Alan "N" fue detenido en agosto del 2017 en el municipio de San Pedro Cholula por el presunto delito de robo de autopartes.

Y la mujer, familiar de una de las víctimas, que encontró los cuerpos, cuenta con antecedentes de presunto robo a una joyería en el municipio de San Martín Texmelucan, en hechos ocurridos en el 2010.