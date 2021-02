Así es el cenote con forma de corazón de Tulum

Los cenotes son una de las maravillas naturales más hermosas que hay en México. En toda la península de Yucatán es posible encontrar diferentes de estos misteriosos lugares inundados de aguas cristalinas y rodeados de vegetación exuberante; acompañan a los viajeros que buscan refrescarse, descubrir sitios excepcionales y pasar un momento alejados de la ciudad para conectar con la naturaleza.

Tulum no deja de sorprender a sus visitantes con sus atractivos; entre estos como el Gran Cenote o el Calavera. Pero hay una formación en particular, 100% natural, que ha llamado la atención. Su nombre dice el por qué: cenote Corazón del Paraíso, cuya figura por su puesto es muy parecida, a la del símbolo del corazón



Corazón con un pasado histórico

Aunque pareciera que este cenote es artificial, se trata de una formación completamente natural que, debido a la erosión del suelo y los minerales, ha tomado su forma peculiar. Pero, además, este cenote resultó muy importante para la cultura maya, ya que, se dice, en este lugar se llevaban a cabo ceremonias religiosas. Los mayas tenían una fuerte conexión con los cenotes: eran su fuente de agua y también los consideraban la entrada al inframundo. Es así que, se cree que el cenote Corazón del Paraíso era de un centro ceremonial.



Cenote Corazón del Paraíso: visítalo

Este cenote se encuentra a 7 kilómetros de Tulum y, de acuerdo con la página del destino, está a cinco minutos saliendo del Pueblo Mágico, en la carretera Tulum-Carrillo Puerto, poco antes de llegar al cenote Zamna, antes llamado 2 Osos. El costo para ingresar al cenote en forma de corazón es de 150 pesos para el público en general. Si presentas una identificación oficial hay diferentes descuentos, pero para los visitantes nacionales o con residencia la entrada es de 100 pesos.

Los niños también pagan entrada, pero esta se determina con base en su estatura. Si llegan a la primera línea pagan 30 pesos, y, cuando llegan a la segunda, su entrada tiene un costo 50 pesos. Si deseas visitarlo, podrás hacerlo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días de la semana. Para poder ingresar a este cenote en forma de corazón hay que acatar las medidas sanitarias, como la sana distancia y el uso del cubrebocas. Todos los espacios, desde los camastros hasta los baños, son desinfectados constantemente, por lo que te aseguran una visita segura.



¿Qué hacer en el Cenote Corazón del Paraíso?

Además de disfrutar de las hermosas vistas que ofrece este cenote y su vegetación, podrás nadar en sus aguas cristalinas, hacer snorkel, ver peces multicolor y un jardín subacuático.

Si al ingresar no tienes equipo para esnorquelear, lo puedes rentar por 60 pesos: incluye tubo con visor debidamente desinfectados; y, si no sabes nadar, puedes rentar chalecos salvavidas por 20 pesos. Recuéstate y disfruta de la selva. Puedes comprar bebidas y descansar en camastros para relajarte. Además puedes compartir en tus redes sociales las fotografías de tu visita, ya que hay una zona que cuenta con Wi-Fi.