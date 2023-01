Así es "La Bestia" en la que viajarán Biden y López Obrador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el domingo recibirá al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). "Juntos nos trasladaremos por tierra para platicar", señaló en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional. Pero, cómo es el vehículo en el que se desplazarán, aquí te contamos.



Las impresionantes capacidades de "La Bestia"

El presidente estadounidense se traslada en el Cadillac negro que recibió el apodo de "La Bestia" por su gran tamaño y capacidades impresionantes. El nombre en clave oficial del Servicio Secreto del automóvil es "Stagecoach". El último modelo empezó a ser utilizado a finales de 2018 por el entonces presidente republicano Donald Trump.

Aunque nunca se ha confirmado su diseño de alto secreto, se cree que el gigante negro hecho a medida pesa 20 mil libras gracias a las paredes de acero reforzadas de 8 pulgadas (20 centímetros), lo que hace que sus puertas sean tan pesadas como las de un Boeing 757.

Según NBC, el blindaje del vehículo está compuesto de aluminio, cerámica y acero. Las ventanas del auto no se abren y están hechas de vidrio a prueba de balas de cinco pulgadas de espesor.

De acuerdo con los informes, es capaz de disparar gases lacrimógenos, envolverse en una cortina de humo y rociar lubricante en la carretera para hacer que los vehículos que lo persiguen se salgan de control, recordó el medio británico Metro. Las manijas de las puertas del automóvil están electrificadas mientras están cerradas (son capaces de provocar descargas de 120 voltios) y las ventanas, tal vez como era de esperar, están hechas de vidrio a prueba de balas.



¿Qué se sabe de su equipamiento?

También se cree que el vehículo estaba equipado con sellos herméticos especiales para proteger a los ocupantes de las armas a base de gas y está equipado con su propio sistema de filtración de aire. Lleva un suministro de oxígeno en caso de un ataque químico o biológico, indicó The Independent.

El coche alcanza los 100 kilómetros por hora en 15 segundos, para huir de lugares peligrosos. Según los informes el exmandatario Trump ordenó que se equipara al vehículo con una mini nevera que contenía bolsas de sangre que coincidían con su tipo de sangre.

El automóvil también tiene compartimentos para armas para uso del Servicio Secreto. El tanque de gasolina también está reforzado, pudiendo soportar explosiones y disparos. El Servicio Secreto de Estados Unidos y General Motors, la empresa que construyó la limusina, no publicaron nada sobre las especificaciones del vehículo.

El precio de cada vehículo se calcula que asciende a 1.5 millones de dólares, pero General Motors afirma que el vehículo utilizado por Trump tuvo un coste total de 15 millones en labores de investigación y desarrollo. La última vez que el vehículo blindado de un presidente se basó en un automóvil que uno podía comprar en un concesionario fue en 2001, cuando el entonces presidente Bill Clinton usó un automóvil estatal Cadillac Fleetwood muy modificado que fue adquirido en 1993, reemplazando un Lincoln Town Car muy personalizado usado por su antecesor, George HW Bush, indicó The Independent.

Cuando el hijo de Bush, George W. Bush, asumió la presidencia en enero de 2001, el automóvil que lo llevó a su toma de posesión y lo llevó por todo el mundo durante los siguientes ocho años no se basó en ningún automóvil de consumo convertido, porque Cadillac dejó de fabricar automóviles aptos para conversión en transportes presidenciales, mencionó el medio.