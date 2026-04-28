Así es Nayarit, estado donde fue capturado "El Jardinero"

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Lade

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, alias "El Jardinero", desató un fuerte despliegue militar eny volvió a poner bajo la lupa a esta entidad delmexicano. El presunto jefe regional del CJNG era considerado uno de los posibles relevos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".El, encabezado por la, marcó uno de los golpes más relevantes contra la estructura delen el país.-----¿Qué pasó con "El Jardinero" y cómo fue sufueel 29 de abril endurante una operación de alto nivel coordinada por. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, confirmó que el líder criminal contaba conen México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines deEl arresto no fue menor, ya que el objetivo se encontraba resguardado en unaen la comunidad de, con unde aproximadamente 30 camionetas y más de 60 hombres armados.Para lograr la, se desplegó unque incluyó:de inteligencia, vigilancia y reconocimientoCuatro helicópteros de apoyo cercanoDos helicópteros de transportede ala fijaMás de 120 elementos deAlrededor de 400 efectivos navales en apoyo.Tras su, "El Jardinero", también conocido como "Comandante", "El Bravo 2" o "Mata Jefes", fue trasladado a laen Materia de Delincuencia Organizada en la-----¿Cómo esdonde fue"El Jardinero"?es una de lasque conforman el país y se localiza en la región occidente, con salida al océano. Su capital y ciudad más poblada es, y elestá dividido en 20Su ubicación geográfica lo conecta con entidades clave: al norte limita cony Durango; al este con Zacatecas; al sur con; y al oeste con el. En su territorio también se incluyen importantes zonas insulares como las, la isla Isabel, las Islas Marietas y el Farallón La Peña.Es uno de los estados menos poblados del país y también figura entre los de menor, con aproximadamenteSu origen como entidad federativa se remonta al, cuando el antiguofue elevado a la categoría de. Dicho territorio había sido creado en 1884 tras separarse deEl nombre "" proviene del, en referencia al pueblo, y se interpreta como "hijo de Dios que está en el cielo y en el Sol".-----y principales localidades deAdemás de, elcuenta con varias localidades relevantes distribuidas en sus 20. Entre las más importantes se encuentran:Nuevo Vallarta y Valle de Banderas, en el municipio deSantiago IxcuintlaCompostelaJalaSanta María del OroRosamoradaXaliscoTecualaHuajicori.Estas localidades concentrandentro delSu clima en estees mayormente cálido, especialmente en la franja que conecta ladelcon laanual: 24 °C: entre 12 y 14 °C en enero: superiores a 28 °C eny junioLaocurre principalmente entre, periodo en el que se concentra la mayor parte de la precipitación anual.Uno de los principales atractivos deles su litoral, conocido como la Riviera, que abarca desdehasta la zona que colinda conSin embargo, no solo las playas destacan. También hay otros puntos de interés:y cabañas: como la zona de, en las afueras de: que se extienden desdehasta: como, ubicada en, con su pirámide circular dedicada al Sol y la LunaSitios poco explorados: como, en el municipio de, conA esto se suman edificaciones coloniales, como la catedral de, además deque reflejan la historia del