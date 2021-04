Asociación de hospitales privados podría vacunar a sus médicos

La Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) informó, a través de una carta enviada a sus integrantes, que se abrió una posibilidad de que los médicos expuestos ocupacionalmente al Covid-19 puedan ser vacunados.

El Centro Médico ABC y el Hospital Infantil Privado recibieron una misiva de parte de la ANHP, fechada el 15 de abril, donde se les informó que existe la posibilidad de vacunación para colaboradores "de la 3ra línea de atención que no hayan sido vacunados y que ocupacionalmente están expuestos a la atención de pacientes con Covid-19".

Desde hace varias semanas, trabajadores de la salud del sector privado se han manifestado para exigir que sean vacunados, pues muchos de ellos están en contacto con personas sospechosas de portar coronavirus o asintomáticas.

Aún se desconoce si una propuesta similar de vacunación se haría a los consultorios médicos adyacentes de farmacias, barrios, colonias populares u hospitales que no forman parte de esta clase de asociaciones nacionales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 76 mil trabajadores de la salud laboran en estos consultorios médicos adyacentes, los cuales son los primeros que busca la gente por su cercanía, por el bajo costo y porque no tienen seguro popular.

Por su parte, el Centro Médico ABC y el Hospital Infantil Privado hicieron un llamado a sus colaboradores para que envíen todos sus datos personales y puedan ser inmunizados contra el Covid-19.

"Solicitamos que los médicos que se encuentren activos en la Asociación Médica del Centro Médico ABC, A.C., que deseen ser considerados en esta campaña, deberán de enviarnos de manera urgente su número cédula profesional al correo (...) a más tardar a las 20:00 hrs., del día de hoy, para poder ser dados de alta para la vacunación.

Mientras que el Hospital Infantil Privado señaló: "Solicitamos que los médicos activos que se encuentren en la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado, hagan favor de mandarnos la siguiente información para actualizarlos de incluirlos en una lista que será enviada hoy a la Asociación Nacional de Hospitales Privados".