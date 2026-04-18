Ataque armado en bar de Morelos deja 8 muertos
Autoridades investigan posible extorsión como móvil del ataque en zona con alta incidencia
Un comando irrumpió esta madrugada en un bar del poblado de Anenecuilco, cuna de Emiliano Zapata, y disparó contra los clientes dejando un saldo de siete hombres y una mujer acribillados.
Ataque de comando en bar El Rincón de la Banda
El bar, situado en el municipio de Ayala, había sido inaugurado horas antes y por tanto una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es la extorsión; un delito que tiene postrados al comercio establecido de la zona oriente del estado.
Ayala es un municipio contiguo a Cuautla, considerado a nivel nacional como la región con mayor índice de extorsión en el país.
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El ataque ocurrió alrededor de las 04:50 horas en el bar "El Rincón de la Banda", puesto en operación horas antes.
Detalles confirmados del ataque y respuesta de autoridades
Un reporte preliminar identificó a por lo menos cinco hombres armados que arribaron a bordo de motocicletas, de las cuales descendieron y apenas cruzaron la puerta del bar abrieron fuego contra los clientes. Enseguida emprendieron la huida.
Un reporte al número de emergencias movilizó a las autoridades y los primeros en llegar fueron los paramédicos, quienes confirmaron la muerte de siete hombres en el lugar, mientras que una mujer perdió la vida a consecuencia de las heridas.
Asimismo, se informó que varias personas resultaron lesionadas.
La zona fue acordonada por fuerzas federales, castrenses y estatales, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Al sitio también acudieron efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, así como agentes de investigación criminal y personal del Ministerio Público.
No se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.
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