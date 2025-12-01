Ataque con disparos en vivienda de Culiacán; no hay heridos reportados

CULIACÁN, Sin., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Personas armadas volvieron atacar otra vivienda con disparos de armas automáticas en la capital del estado, es el tercer inmueble afectado por los actos de violencia en las últimas 24 horas, sin que se reportaran personas heridas, por lo que la Fiscalía General del Estado ya investiga este nuevo hecho.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de fuertes detonaciones de armas de fuego por la calle Guamúchil, del fraccionamiento Urbivillas del Prado, por lo que al acudir a ver que sucedía, se encontraron que la fachada, puertas y ventanas fueron dañadas por disparos.

Por las características de este nuevo ataque a una casa, las autoridades no localizaron a ninguna persona que dentro de la vivienda afectada, ni evidencias de posibles personas heridas en forma directa o circunstancial por las detonaciones de las armas automáticas.

La tarde y noche del domingo pasado, se produjeron nuevos ataques a dos nuevas viviendas, en una de ellas, ubicada en la colonia Buenos Aires de la capital del estado, los responsables, luego de forzar la entrada principal, asesinaron a la persona que se encontraba en el interior, de nombre Jorge Noe "N" de 42 años de edad.

Los datos que se conocen, es que varios hombres armados llegaron a la calle Cerro de la Cuevita, ubicada frente a una cancha de futbol de la colonia, forzaron la entrada principal y penetraron en forma violenta para privar de la vida a la persona que estaba en el interior.

El personal del ejército fue el primer respondiente a la notificación a las líneas de emergencia sobre disparos en una casa de la colonia Buenos Aires, en Culiacán, cuyos autores materiales lograron darse a la fuga.

Casi en forma simultánea a las líneas de emergencia entraron varias llamadas de aviso de tres fraccionamientos cercanos uno del otro, en el sentido de continuas descargas de armas automáticas, por lo que se presumía que se trataba de un enfrentamiento.

Las fuerzas federales y estatales, lograron ubica que en la calle Amapá, del fraccionamiento Villas del Prado, una vivienda había sido objeto de un ataque con armas automáticas, por lo que su fachada, puertas y ventanas resultaron afectadas.

El ejército y la policía estatal descartó que en este nuevo ataque a un inmueble hubiera personas lesionadas, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que levante las actas respectivas sobre este hecho.