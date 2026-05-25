Ataques del CJNG dejan dos muertos
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Uruapan, Mich.- El resultado de dos ataques perpetrados por una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad de Uruapan, dos personas murieron a tiros y dos más quedaron lesionadas, entre ellas un niño y su joven madre.
El primero de los dos crímenes fue perpetrado por esa organización criminal a unos metros del campo de futbol "La Plancha", en la colonia La Cedrera.
En esa zona, un grupo de sicarios interceptó a una pareja que viajaba en una camioneta junto con su pequeño hijo y abrieron fuego en su contra. En el lugar, un hombre murió y su esposa e hijo resultaron gravemente heridos.
La segunda ofensiva fue perpetrada sobre la calle Mazatlán, en la colonia Morelos, donde fue asesinado otro hombre que se encontraba junto a una camioneta, a las afueras de un bar.
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Las áreas de seguridad consultadas, adjudicaron la violencia que ha azotado a ese municipio ubicado a 113 kilómetros de la capital michoacana, a los ajustes de cuentas y pugna interna del CJNG, por el control de las plazas.
La caída de "El Mencho", empezó a generar pugnas internas por las sucesiones en diferentes lugares de Michoacán.
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