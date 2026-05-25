logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ataques del CJNG dejan dos muertos

Por El Universal

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Ataques del CJNG dejan dos muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Uruapan, Mich.- El resultado de dos ataques perpetrados por una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad de Uruapan, dos personas murieron a tiros y dos más quedaron lesionadas, entre ellas un niño y su joven madre.

      El primero de los dos crímenes fue perpetrado por esa organización criminal a unos metros del campo de futbol "La Plancha", en la colonia La Cedrera.

      En esa zona, un grupo de sicarios interceptó a una pareja que viajaba en una camioneta junto con su pequeño hijo y abrieron fuego en su contra. En el lugar, un hombre murió y su esposa e hijo resultaron gravemente heridos.

      La segunda ofensiva fue perpetrada sobre la calle Mazatlán, en la colonia Morelos, donde fue asesinado otro hombre que se encontraba junto a una camioneta, a las afueras de un bar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las áreas de seguridad consultadas, adjudicaron la violencia que ha azotado a ese municipio ubicado a 113 kilómetros de la capital michoacana, a los ajustes de cuentas y pugna interna del CJNG, por el control de las plazas.

      La caída de "El Mencho", empezó a generar pugnas internas por las sucesiones en diferentes lugares de Michoacán.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Vicente Fox respalda a Maru Campos tras citatorio de la FGR
        Vicente Fox respalda a Maru Campos tras citatorio de la FGR

        Vicente Fox respalda a Maru Campos tras citatorio de la FGR

        SLP

        El Universal

        El respaldo de Fox surge tras la investigación por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

        Funcionario de Chihuahua es socio de empresa vinculada a cártel Sinaloa
        Funcionario de Chihuahua es socio de empresa vinculada a cártel Sinaloa

        Funcionario de Chihuahua es socio de empresa vinculada a cártel Sinaloa

        SLP

        El Universal

        Fernández Acosta no reportó sus empresas en declaraciones patrimoniales y negó conocer vínculos con el cártel.

        UNAM aplica medidas para evitar trampas en examen en línea
        UNAM aplica medidas para evitar trampas en examen en línea

        UNAM aplica medidas para evitar trampas en examen en línea

        SLP

        El Universal

        La UNAM cancelará pruebas si detecta suplantación, uso de dispositivos o comunicación durante el examen.

        AICM abre nuevo estacionamiento en Terminal 2: 3.000 cajones disponibles
        AICM abre nuevo estacionamiento en Terminal 2: 3.000 cajones disponibles

        AICM abre nuevo estacionamiento en Terminal 2: 3.000 cajones disponibles

        SLP

        EFE

        La ampliación busca ordenar el acceso vehicular y atender el aumento de visitantes por el Mundial 2026.