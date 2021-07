Auditoría detecta subejercicio en Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no gastó mil 59 millones de pesos, de los 7 mil 433.9 millones asignados en 2020 para el rubro de operación y mantenimiento, porque no llevó a cabo diversos contratos, revela el primer informe parcial de la Auditoría Superior de la Ciudad de México sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020.

En el documento, entregado ayer al Congreso local, se establece en el análisis programático-presupuestal que los convenios abarcaban desde el servicio de mantenimiento, conservación y determinación de emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono —entre otros— en calderas, el mantenimiento y medición del flujo y análisis fisicoquímicos de descargas residuales en alcantarillas, así como lo relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos quirúrgicos y dentales.

Sobre el avance físico, se realizaron 404 mil 434 servicios de los 770 mil 451 servicios programados para el año pasado.

En el informe se refiere que esta actividad institucional cayó no sólo en el STC, sino en Metrobús, RTP, y Transportes Eléctricos ya que gastaron 12.4% menos del presupuesto asignado; sin embargo, en el Metro fue donde se dio principalmente la caída del gasto.

Otro dato es el relacionado con el gasto neto total, que fue de 15 mil 652 millones 684.6 pesos, de los cuales ejerció 14 mil 290 millones 510.6 pesos; es decir, tuvo un subejercicio de mil 362 millones 174 mil pesos.

Covid-19 "daña" ingresos del Gobierno

La Auditoría Superior de la Ciudad de México confirmó que la pandemia de Covid-19 afectó severamente los ingresos en las arcas del Gobierno capitalino, pues en 2020 lo captado ascendió a 235 mil 833.5 millones de pesos, 1.3% inferior a la previsto en la Ley de Ingresos, además representó una variación negativa de 8.4%, en términos reales, en comparación con 2019.

Así lo revela el Primer Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2020, donde indica que la captación de los derechos por cuotas de recuperación por servicios médicos fue superior 87.0% (10.8 millones de pesos) a la previsión anual y mayor en 86.4% en términos reales.

Añade que todo ello fue gracias a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues a partir del 1 de enero de 2020, a los pacientes foráneos afiliados al Seguro Popular que optaron por continuar recibiendo servicio hospitalario, se les aplicó el tabulador de cobro vigente según su nivel socioeconómico.

De igual forma, se observó un aumento de 29.6% en el número de personas atendidas con servicios de hospitalización, rubro que mostró un incremento de 90.3% en los ingresos con respecto a lo reportado en el ejercicio fiscal anterior, y que participó con 91.1% del total de los recursos por este derecho en 2019, que se incrementó a 92.9% en 2020.

Además, el auditor Edwin Meráz destaca en el documento que la situación de menor captación de ingresos fue a consecuencia de la propagación mundial del Covid-19, "que demostró la vulnerabilidad del sistema sanitario y confirmó que el impacto socioeconómico de esta crisis es mayor donde la infraestructura es más frágil y la población más vulnerable", enfatizó.

Al realizar el desglose de las afectaciones, la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó que los ingresos del sector gobierno fueron 3.6% inferiores a la estimación anual, e inferiores en 7.2% en términos reales, respecto a los captados durante el año anterior.

Este comportamiento fue tanto en los ingresos locales como en los de origen federal, que no superaron la estimación anual, principalmente por los impuestos, productos y derechos.