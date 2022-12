Aumenta 286% rescate de migrantes en 2021

A-AA+

Durante 2021, la Guardia Nacional rescató en territorio mexicano a 23 mil 351 más personas en contexto de movilidad que el año anterior, lo que representa un aumento del 286.76% en relación a los 8 mil 143 migrantes que recibieron apoyo de la institución en 2020, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2022.

El documento elaborado por el Instituto Nacional de Geografía (Inegi), indica que, de las personas que recibieron apoyo de las Fuerzas Armadas, 20 mil 941 son hombres y 10 mil 553 son mujeres.

Según el reporte, las mujeres rescatadas por la Guardia Nacional el año pasado, representaron un incremento de 541.13 por ciento con respecto a 2020, en tanto que la atención a los hombres tuvo un aumento de 222.32 por ciento, respectivamente.

Del primer grupo, 6 mil 383 son mayores de edad; 3 mil 820, menores y 350 no están identificadas. En el segundo, 14 mil 521 son mayores de edad; 5 mil 759, menores y 661 no están identificados.

En el caso de los menores de edad rescatados por las Fuerzas Armadas en el periodo que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, el porcentaje de niñas que recibieron ayuda fue de 822.71 por ciento y el de niños 411.46 por ciento.

---Hondureños, los que más emigran

Las estadísticas presentadas por el Inegi detallan que la nacionalidad a la que se salvaguardó mayormente fue la hondureña con 11 mil 323 personas; en segundo lugar, guatemaltecos con 9 mil 380; tercero, de algún país del Caribe con 3 mil 489; cuarto, salvadoreños con 2 mil 538 y en quinto sitio nicaragüenses con 2 mil 136 migrantes.

De 31 mil 494 personas en contexto de movilidad, que engloba razones de desplazamiento laborales, económicas, educativas, forzadas, recreativas o voluntarias y que fueron rescatadas por la Guardia Nacional el año pasado, no se logró identificar la entidad federativa en donde 22 mil 516 recibieron el apoyo.

Sin embargo, dos estados fronterizos encabezan la lista de localidades en donde se salvaguardaron más vidas de migrantes. Así, Chiapas se encuentran en primer lugar con 2 mil 59 personas; le sigue Nuevo León con 2 mil 57; Oaxaca con 938; Veracruz con 896 y Tamaulipas con 663.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal apunta que la totalidad del personal de la Guardia Nacional desplegado en las fronteras para el rescate de la población en contexto de movilidad, por tipo de frontera, fue de 2 mil 148 elementos.

En la frontera sur se requirió el apoyo de mil 235 elementos castrenses; en el caso de la frontera norte, se desplegó a 913 integrantes del personal adscrito a la institución de seguridad.