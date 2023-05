Aumenta suicidio en jóvenes, alertan

A-AA+

Al advertir que los suicidios de jóvenes en México van en una preocupante espiral de incremento, el senador Juan Antonio Martín del Campo solicitó a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las 32 entidades federativas un informe de las acciones y programas que han desarrollado para prevenir este tipo de muertes.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que las acciones para prevenir este fenómeno lamentablemente han fallado, porque los suicidios de personas de 15 a 29 años se han elevado en los últimos años.

Dijo que en 2015 se estimó una tasa de 8.1 muertes por lesiones autoinfligidas por cada 100 mil personas en este rango de edad, pero para 2021, la tasa de suicidios para el mismo grupo fue de 10.4 por cada 100 mil personas.

En el caso de los hombres de 15 a 29 años, el aumento en el riesgo de suicidio aumentó de 12.4 en 2015 a 16.2 en 2021 por cada 100 mil.

En un punto de acuerdo detalló que las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son: Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente.

El panista destacó que las tasas más bajas las tienen Veracruz, con 4.2; Baja California, 3.9, y Guerrero con 1.4.

Juan Antonio Martín del Campo remarcó que a más de un año de la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones no se conocen cuáles son las acciones y programas que se han desarrollado por parte de las autoridades para detectar, atender y prevenir el suicidio en general, y en particular entre los jóvenes, que es el sector más afectado.

"Como legisladores debemos ser conscientes de que el proceso legislativo no concluye con la aprobación de una ley o una serie de reformas, sino que continúa con la evaluación de la eficacia y los efectos que produce la aplicación de los productos normativos aprobados", subrayó Martín del Campo.

Apuntó que, de acuerdo con los especialistas, la salud mental "es fundamental para tener una vida plena y gozar de nuestros derechos humanos a cabalidad".

Las enfermedades y trastornos a la salud mental, afirmó, pueden impactar directamente en los pensamientos, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de las personas y pueden llegar al punto de generar lesiones provocadas que llevan a la muerte.