Aumentan las filas por recargas de tanques de oxígeno en CDMX

En la Ciudad de México no sólo se ven viacrucis de personas con familiares enfermos de Covid-19 buscando un hospital para ser atendidos. También, en los últimos días, se observan largas filas en sitios especializados de venta y recarga de tanques de oxígeno, y llamados a través de redes sociales para conseguir uno.

Diego Hernández paseaba en bicicleta el pasado fin de semana cuando se percató de una larga fila en una calle que no es muy transitada los fines de semana.

Se trataba de gente esperando turno en un negocio especializado que ofrece el servicio de venta y recarga de tanques de oxígeno, ubicado sobre la calle Frontera, casi esquina con Puebla, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Diego tomó una foto, la compartió en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En entrevista para EL UNIVERSAL dijo que lo hizo porque a su parecer el llamado de las autoridades había sido ambiguo y poco claro. Este viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la capital y el Estado de México entran en semáforo rojo hasta el 10 de enero.

En un recorrido realizado por El Gran Dario de México en la zona se pudo observar que varias personas acudían a recargar.

Mauricio Fuentes fue a cargar un tanque de 9 kilos al mismo local de la colonia Roma y pagó mil pesos. Se trasladó desde Tacubaya para encontrar tanques de esa capacidad, pues en los alrededores su búsqueda fue en vano.

Su padre, de 70 años, tiene Covid-19, su mamá también, pero ella es asintomática. Cuenta que la recarga dura entre 12 y 14 horas, por lo que es una actividad diaria el recargar los tanques.

Antonio viene desde Tlalnepantla a rellenar el tanque para un amigo que tiene Covid-19. Llegó a la colonia Roma buscando uno, pues no lo encontró en la Villa ni en Montevideo. Su amigo tiene 52 años y se quedó sin oxígeno. Se llama Raúl y su situación es de emergencia.

En internet

La recomendación de las autoridades ha sido que al tener síntomas de Covid-19 se debe llamar a los números de emergencia antes que acudir a un hospital, con la finalidad de evitar más contagios y recibir ayuda a la distancia.

Algunos mejoran en casa y otros se agravan, les empieza a faltar la respiración, por lo que muchas familias buscan conseguir un tanque de oxígeno, como en los últimos días, pero también se extiende a internet.

En plataformas como Mercado Libre y Amazon se pueden encontrar tanques de oxígeno que van de los 4 mil pesos a los 13 mil pesos y otros aparatos como concentradores de oxígeno y nebulizadores que van de los 17 mil a los 32 mil pesos. Sin embargo, en muchos de los casos, la entrega no es inmediata, ya que puede demorar de una a dos semanas dependiendo del proveedor.

De acuerdo con Google, en México la tendencia de búsqueda de términos como oxígeno o tanque de oxígeno aumentaron desde octubre. Otras búsquedas relacionadas son: recarga de tanque de oxígeno, cuánto dura un tanque de oxígeno, relleno de tanque de oxígeno, tanque de oxígeno 680 litros y cuánto vale un tanque de oxígeno.

Los estados donde se presenta un aumento puntual de estas búsquedas son: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Campeche y Tamaulipas.

Las redes sociales se han usado para que familiares puedan conseguir uno.