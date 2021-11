Aumentará presupuesto para estados y municipios en 2022: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Presupuesto 2022 se entregarán más de dos billones de pesos a estados y municipios, por lo que les recomendó mejorar la recaudación propia para no depender de las participaciones federales que le entrega Hacienda.

"Se van a entregar más de 2 billones a estados y municipios. Independiente de esto, los estados tienen ingresos propios, hay quienes tienen hasta un 40% de ingresos propios, como la Ciudad de México y hay entidades que dependen de las participaciones federales, llegan a conformar su presupuesto con un 95% de las participaciones.

"Todos deben hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar fondos para atender las necesidades de la gente, no conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones federales".

Señaló que entre más ingresos propios tiene un estado más posibilidades de contar con presupuesto y actuar con independencia, no depender de la Secretaría de Hacienda.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, acompañado por la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, el titular del Ejecutivo recomendó obtener ingresos adicionales mejorando el cobro del predial, porque así como sucedía en lo federal que a "los machuchones" no se les cobra o se les devolvía los impuestos, así también en los estados.

"Si una empresa tiene vinculación con los gobiernos pueden no estarles cobrando lo que les corresponde pagar en predial, agua, y nómina, que son ingresos locales. La otra recomendación es que ahorren que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y la clave de todo que no haya corrupción".