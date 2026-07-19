Aumentaron desapariciones en el Mundial

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El Universal

mundoypaís@pulsoslp.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, durante el Mundial de Futbol se registró un incremento en la desaparición de menores y mujeres, lo cual podría estar asociado a distintos delitos relacionados con trata de personas y explotación sexual, alertaron familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

En este contexto, seis jóvenes desaparecieron en Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco, en menos de una semana, entre el 25 y el 30 de junio, en medio de los preparativos para su graduación escolar.

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Aunque fueron hallados con vida por las autoridades, fiscalías investigan un posible reclutamiento por parte del crimen organizado.

Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Daniel Flores Fernández, quien desapareció el 18 de mayo de 2026, expuso que en tan sólo cinco días de mayo de este año llevan un registro de al menos la desaparición de 43 personas de Guadalajara y los nueve municipios conurbados, de los cuales siete son menores de edad y una cifra similar, mujeres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que los desaparecidos son hombres, mujeres, adolescentes y niñas que salieron rumbo a la escuela, trabajo, a realizar actividades deportivas, de compras y ya no regresaron a sus hogares.

"Hay un repunte de desapariciones, de desaparición de niños, adolescentes y mujeres conforme se fue acercando el Mundial. Las organizaciones de buscadores creemos que fue con fines de trata de personas y prostitución en el marco del Mundial", indicó el padre de familia.

De acuerdo con datos de la plataforma de desaparecidos en Jalisco, entre personas menores de entre 0 y 17 años se registraron 51 casos en mayo pasado, de los cuales 31 niños y adolescentes fueron localizados y 20 continúan desaparecidos.

Ello contrasta con el mes de abril de este mismo año, que registró 19 desapariciones de menores y de ellos 12 fueron localizados y siete continúan desaparecidos.

En marzo de este año se reportaron 35 menores desaparecidos, de los cuales 27 fueron ubicados y ocho permanecen sin localizar.

En febrero, la cifra fue de 43 niñas, niños y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos: 28 fueron localizados y 15 permanecen extraviados.

En enero hubo 41 menores con cédulas de desaparecidos, de ellos 28 fueron localizados y 13 permanecen ausentes.

"Hay además una cifra negra en el número de reportes de desaparecidos, Crecieron las denuncias de mujeres jóvenes que están desaparecidas, pero que no aparecen en los registros oficiales. Hay un aumento en los últimos meses que no es reconocido oficialmen

te", apuntó Héctor Flores.

Congreso exige radiografía de leva

Ante ello, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer sus campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el marco del Mundial de Futbol.

En el punto de acuerdo, senadores del PRI expusieron que la leva de menores en México se habría incrementado hasta 150% en distintas regiones del país, reflejando una expansión preocupante de esta práctica y una creciente vulnerabilidad de la población infantil y adolescente.

"Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que en México miles de menores son utilizados por grupos criminales como halcones, distribuidores de droga, transportistas de armas o sustancias ilícitas, extorsionadores, sicarios, así como para fines de trata y prostitución infantil", señalaron.

Ante este fenómeno, los senadores priistas, bajo la coordinación Manuel Añorve, proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a remitir un informe integral, público, desagregado y verificable sobre la incidencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

La senadora Laura Esquivel Torres (PAN) afirmó que el Mundial de Futbol es un evento de riesgo documentado, y sostuvo que en la edición de Sudáfrica 2010 los casos de explotación sexual aumentaron 30%; en Brasil 2014, las denuncias de trata y delitos sexuales contra niños se incrementaron 40%, y en Rusia 2018 se rescató a menores víctimas de trata en el contexto del encuentro internacional.