"Aumento de hospitalizaciones ocurre también en resto del mundo"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el incremento de hospitalizaciones por Covid-19 no está ocurriendo sólo en el Valle de México ni en el país, sino en otras partes del mundo, donde también han tomado medidas para la disminución de la movilidad y han cerrado algunas actividades económicas, para disminuir contagios.

"En Alemania se tuvo una segunda ola más intensa que la primera, en Rusia ha ido incrementando, en Estados Unidos en Reino Unido, en Brasil, en Colombia y en algunos otros lugares del mundo y en todos ellos se han tenido que tomar medidas de disminución de la movilidad y cierre de actividades económicas para disminuir contagios", dijo.

Recordó que la ciudad está en semáforo rojo y actualmente hay 5 mil 848 personas hospitalizadas en los más de 60 hospitales públicos y algunos privados en la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria local destacó que en el último mes la capacidad hospitalaria de la Ciudad ha crecido en un 37%, pasando en los últimos 15 días, desde el 15 de diciembre, de 5 mil 355 camas a cerca de 7 mil 377.

"Esto es gracias al apoyo y la coordinación con el gobierno de México, a través del IMSS, del ISSSTE, del Instituto de Salud para el Bienestar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de nuestra Secretaría de Salud en la ciudad y también del apoyo de la iniciativa privada en la unidad temporal", expuso.

Comentó que el crecimiento de la infraestructura no serviría de nada, si no hubiera profesionales de la salud atendiendo a los pacientes de Covid, por lo que agradeció al personal de salud capitalino y a todos aquellos que han llegado de distintos lugares del país y del mundo a apoyar a los habitantes de la ciudad, "su solidaridad, su entrega nos conmueve y siempre les estaremos eternamente agradecidos".

"Y justamente, lo bueno, es que son ellos, los profesionales de la salud, los que ya están recibiendo las primeras vacunas en nuestro país por ellos, por ellas, les hago un nuevo llamado a los habitantes de la ciudad. Esta es la situación en la que nos encontramos, pero depende de las acciones que hagamos todos los días cada uno de nosotros para que podamos disminuir los contagios y no llegar a la saturación máximo hospitalaria", sostuvo.

Al estar al 31 de diciembre, Sheinbaum Pardo aprovechó, "aún en está difícil circunstancia", para desear lo mejor para el próximo año a los capitalinos.

"Recuerden siempre que lo más preciado en la salud, nuestra ciudad es grande por su gente, su solidaridad y no me cabe la menor duda de que vamos juntos a salir adelante", finalizó.