Aumento de temperatura del mar causa nuevo blanqueamiento de corales

CANCÚN, QR., julio 28 (EL UNIVERSAL).- El aumento de la temperatura en los océanos ha provocado un nuevo e intenso blanqueamiento de corales en el Caribe Mexicano, específicamente dentro del Área Natural Protegida del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM), lo que ha impactado a diversas especies de coral, como el Cuerno de alce (Acropora palmata), una de las principales especies constructoras de arrecife.

Los corales son animales marinos compuestos por pólipos y un esqueleto de carbonato de calcio que vive en relación estrecha con una especie de algas denominadas zooxantelas. El estrés producido por el incremento de la temperatura destruye ese esqueleto, lo que se conoce como blanqueamiento.

A fin de repoblar sitios afectados por el blanqueamiento de colonias de coral, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) habilitó, desde hace varios años, viveros con Cuerno de alce, una de las especies más importantes en el Caribe y hábitat de langostas o de peces loro, estos últimos, creadores de arrecife.

Sin embargo, los viveros también han quedado "completamente blanqueados", debido a la magnitud de la elevación de la temperatura marina, alertó la directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Maricarmen García Rivas.

La funcionaria explicó que para evitar mayor estrés por el aumento de temperatura, llevaron dos viveros de coral localizados en la zona "Caracol" y "Ceiba" a 13 metros de profundidad –estaban a 2.3 metros– esperando que sean menos afectados.

En estos trabajos participó personal del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP), integrantes de Centinelas del Arrecife y guardaparques de la Conanp.

"Desgraciadamente pues no se puede hacer mucho con las colonias nativas, éstas están en sus sitios y moverlas es un costo impresionante y tal vez no sobrevivan", dijo.

García Rivas explicó que en este año el calor de la superficie del océano está batiendo récords con casi dos décimas de grado más alto que el récord anterior, de 2016, lo que intensificó los monitoreos y recorridos en el Parque Nacional.

El pasado 19 de julio comenzaron a observarse colonias blanqueadas en un sitio somero y de alta visitación (ojo de agua), con especies afectadas tales como la Millepora alcicornis, Millepora complanata, Orbicella ssp, Agaricia ssp y Porites porites.

Para el 20 de julio se realizó un monitoreo del vivero de coral localizado en la subunidad arrecifal La Ceiba, observando un blanqueamiento importante de la especie Acropora Palmata.

Dos días después Centinelas del Arrecife –un grupo comunitario– detectó una situación similar en las zonas someras de Tanchacte y Bonanza, con especies de Acropora cervicornis y Acropora Palmata impactadas.

El 24 y 26 de julio, con 30 y 31 grados Centígrados a 12 metros de profundidad, se observó blanqueamiento de esas mismas especies en la unidad Caracol.

La situación obligó al Parque Nacional a cerrar temporalmente la visita a los viveros y el traslado de los mismos, que expuso García Rivas.

"El cierre al público y traslado de los viveros de coral del vivero La Ceiba, sensibiliza a más de 300 guías y prestadores de servicio.

"Igualmente servirá de experimentación para saber si las medidas de menor temperatura y luminosidad son efectivas para restauración de las colonias de coral blanqueadas", expresó.

Los arrecifes de coral revisten un papel crucial para Quintana Roo, en materia ambiental, social, económica y de seguridad.

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), una barrera coralina que se prolonga desde el estado hasta Honduras, pasando por Guatemala y Belice, constituye el segundo atractivo turístico de la entidad, es generador de las playas de blanca y fina arena, es hábitat y sitio de reproducción y alimentación de especies diversas de peces, algunos de ellos aprovechados comercialmente por comunidades de pescadores y es la principal protección natural de la población, contra tormentas y huracanes.

Para mantenerse saludables, los corales requieren de aguas claras y limpias, así como de una temperatura adecuada. El incremento del océano, fruto del calentamiento global, ha provocado fenómenos como el blanqueamiento del coral o el Síndrome blanco, que aqueja a estos organismos y ha representado la mortandad para una infinidad de colonias.

Apenas ayer el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, declaró que la era del calentamiento global "terminó" y ha dado paso a la "Ebullición global", lo que se ha traducido en las intensas olas de calor que experimenta el planeta en este año.

"Incluso debajo del mar, las temperaturas no han dejado de subir y han batido el número de días consecutivos en los cuales se vivió un calor extremo en distintas partes del mundo", dijo.

En este mes la temperatura promedio alcanzó los 16.95 grados Centígrados. El año pasado fue de 16.63.