Aunque aumente precio del gas, no subirán las tarifas de la luz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó esta noche que a pesar de la crisis que se vive por el suministro del gas natural proveniente de Texas, Estados Unidos, no aumentarán las tarifas de la electricidad.

Al inaugurar el tramo carretero La Paz–Pichilingue, el titular del Ejecutivo federal indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizará que no haya apagones e, indicó, se mantendrán los subsidios en tiempos de calor.

"Aún con la situación extraordinaria que se está viviendo por la crisis en Texas, sobre todo por la falta de gas, nosotros estamos resolviendo el problema en el país y no vamos, aunque aumente el precio del gas natural, el precio de la luz, porque ahora se está manejando con mucha eficiencia y honradez el sector energético".

"La Comisión Federal de Electricidad garantizará que no haya apagones, que siempre se tenga energía eléctrica y que no aumente el precio de la luz, sino al contrario, se mantendrán los subsidios en tiempos de calor", dijo acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis.