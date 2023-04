Aunque no es "confiable" no hay que limitar funciones del TEPJF, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque no es "confiable", el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que los partidos políticos busquen una reforma que limite las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



"No hay que limitarlos, no, no, no, lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna, no gente que son empleados de quienes los pusieron ahí, eso es vergonzoso".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que no estaba informado de la reforma que buscan aprobar los partidos políticos en la Cámara de Diputados, incluido Morena, que pretenden hacer una reforma constitucional para limitar las funciones del Tribunal Electoral.

"No estoy muy informado, pero no veo con buenos ojos al Tribunal, ha hecho cosas indebidas", dijo el mandatario, quien señaló que nunca olvidará que por consigna política los consejeros electorales del INE y los magistrados del TEPJF les quitaron en 2021 las candidaturas a gobernador a Raúl Morón, por Michoacán, y Félix Salgado, por Guerrero, ambos aspirantes de Morena.

"¿Por qué?, es un asunto jurídico no, por consigna política de los partidos. Quien sabe cómo esté eso, pero no es un Tribunal confiable. Ojalá y los estudiantes de derecho, los abogados revisen el caso y que me digan si tengo razón o no y que me expliquen porque legalmente actúa así el Tribual", dijo.