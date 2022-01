Aunque ómicron es contagiosa no hay incrementos en hospitalizaciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque ómicron, la nueva variante de Covid-19, es muy contagiosa, no hay todavía incrementos en la hospitalización que hagan pensar que los pueda rebasar y no se tenga la capacidad para atender los enfermos.

Señaló que la Cofepris está por aprobar dos medicamentos, que se aplican por vía oral, que actúan rápido y no solo es el menos el tiempo de molestias, sino que también es menor el tiempo de enfermedad.

"Si hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño, como las otras variantes", dijo.

"Si hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pesar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que otro dato "que es muy bueno" es que no ha aumentado el número de fallecidos por SARS-CoV-2.

Explicó que hasta el día de ayer la hospitalización llegó al 19%, esto con relación a la otra ola anterior, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva es de 12%.

"En el caso de fallecimientos no hay un incremento sustancial, estamos pendientes, hay además dos medicamentos que se están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados, y ya están por autorizarse y se van comenzar a aplicar en hospitales públicos, bueno para que estén en acceso de todos".

Dijo que una vez que se tenga la autorización de Cofepris se dará a conocer el número de unidades que se comprarán para aplicar en la población.