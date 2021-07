Aureoles entrega a la FGR supuestas pruebas de intromisión del narco en comicios de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo entregó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero las supuestas pruebas que tiene sobre intromisión del narco en las elecciones del 6 de junio pasado, por lo que sus afirmaciones quedaron registradas como una denuncia.

Al salir de la reunión con Gertz Manero, el mandatario estatal precisó que debe ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

"Seguramente así va a quedar (como denuncia) pero por tratarse de la materia de delincuencia organizada hay que ratificarla ante la instancia especializada para la atención a la delincuencia organizada y eso se habrá de ratificar en el transcurso de la semana", explicó.

Afirmó que entre las pruebas presentadas ante el fiscal se encuentran grabaciones, videos, diálogos y testimonios de ciudadanos que afirman ser víctimas de la delincuencia organizada en Michoacán.

"Estos materiales quería compartirlos con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en su carácter de dirigente, de jefe de Estado", recordó.

"No me voy a detener ni por amenazas ni por estos intentos de desacreditarme, de mandarme gente a gritarme para desacreditar y descalificar o con su recurrente amenaza de cárcel, no me van a parar con eso, no me voy a asustar con eso".

Acude también a la SCJN

Aureoles Conejo acudió esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde presentó sus pruebas y otros documentos ante la Oficialía de Partes Común.

El gobernador esperaba ser recibido por el ministro presidente Arturo Zaldívar quien, debido a la pandemia por el COVID-19, acude excepcionalmente a la Corte, razón por la que el encuentro no ocurrió.

Silvano Aureoles indicó que insistirá en tener un encuentro presencial con Zaldívar para hablar también sobre una posible reforma que ayude a prevenir la intromisión del narco en futuras elecciones.

El pasado 23 de junio, el gobernador michoacano aseguró que el crimen organizado en la entidad favoreció a Morena en las elecciones.

"Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Alfredo Ramírez Bedolla representará al crimen organizado en Michoacán, ellos lo pusieron", señaló.

"De los 14 municipios, controlados por el crimen organizado, Morena gana en 13", indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Silvano Aureoles indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar muy preocupado porque el partido que él fundó está al servicio del crimen organizado.

"México se encamina a ser un narcoestado", agregó Aureoles Conejo.

"Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Estoy absolutamente convencido que la elección de Michoacán debe anularse, los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno impuesto por el narco", dijo en entrevista radiofónica.