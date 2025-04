Clara Brugada y la lucha contra el robo de autopartes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se buscará en conjunto con la empresa automotriz, que las empresas puedan reducir los costos de las autopartes para evitar el mercado negro o ilegal de Estas piezas en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes que se echó a andar de forma metropolitana, con varias entidades, incluye modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, en la que se compruebe el origen legal de las autopartes que están a la venta, y se regulen los precios.

"Y si no presentan factura, si no presentan que fueron adquiridos legalmente, serán sancionados; de esta manera estamos regulando también los precios, porque por supuesto que allí tenemos un tema importante. Acuden a ciertos lugares en donde si no hay, si la mercancía no es legal, por supuesto que va a estar a un precio más bajo", dijo.

Por otro lado, la mandataria precisó que desde que se presentó dicha estrategia se han asegurado mil 327 toneladas de autopartes en la Ciudad de México.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que los altos precios de las piezas de automóviles en centros autorizados disparan el robo de autopartes en la CDMX, ya que los costos elevados representan una diferencia de miles de pesos si se adquieren en establecimientos regulados o se recurre al "mercado negro" o a las ofertas en línea.