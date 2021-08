Autoridades de Huatulco reconsideran medidas y abren playas a 30%

El gobierno municipal de Santa María Huatulco determinó este miércoles que sí abrirá sus playas, bahías, ríos y servicios turísticos, con un horario y aforo limitados, así como con altas multas para quien contravenga las disposiciones, tras varios días de debates internos y de polémica con empresarios hoteleros que se negaron a acatar la disposición del cierre de playas, como parte de las medidas para combatir la tercera ola de Covid-19.

El servicio de playas, bahías y ríos, así como el servicio que prestan los restaurantes de esas zonas, estará disponible de las 09:00 am a 17:00 pm, por disposición de las autoridades, con un aforo máximo de 30% mientras dure el semáforo rojo epidemiológico, que por ahora está fijado del 11 al 18 de agosto. Los servicios de hospedaje, incluidos casas en renta y airbnbs, establecimientos con venta de alimentos, albercas, balnearios, espacios de spa, temazcales y similares deberán observar también un aforo de 30%, explicó la autoridad en la Gaceta Municipal; el mismo caso aplica para restaurantes y comercios de la zona urbana.

En el caso de mercados municipales, transporte público incluyendo taxis y autobuses foráneos,vtiendas de abarrotes y autoservicios, farmacias, bancos, cajas de ahorro, agencias de viaje, servicios turísticos náuticos y espacios públicos en general deberán mantener un aforo máximo de 50%. Bares, centros nocturnos, centros botaneros, discotecas, antros, mezcalerías, miradores, centros de culto, centros educativos, asociaciones y similares deberán suspender totalmente sus actividades.

Además de que los hoteles no podrán vender bebidas alcohólicas ni llevar a cabo eventos sociales. Mientras que las agencias de viaje deberán avisar a sus clientes que deben portar su certificado de vacunación o contar con una prueba negativa de Covid-19, dentro de las 72 horas de su entrada al municipio. Como parte de las medidas sanitarias, los empleados que proporcionen servicios turísticos náuticos también deberán comprobar ante la Dirección de Zona Federal Marítima (ZOFEMAT) haber recibido la vacuna contra el Covid-19 o al menos la primera dosis, dependiendo del tipo de biológico que hayan recibido.

Las multas para las personas o empresas que desacaten estas medidas alcanzan los 17 mil pesos, suspensión de actividades por siete días naturales, arresto de hasta 36 horas y multa de 500 pesos por no usar cubrebocas. El Cabildo reafirmó que se mantendrá en semáforo rojo epidemiológico del 11 al 18 de agosto e informó que hasta este miércoles tiene confirmados 1075 casos de Covid-19, 244 casos sospechosos, 51 defunciones, 789 casos recuperados y 189 casos activos con potencial de contagio.

Las autoridades municipales evaluarán la situación del municipio en relación a la pandemia cada semana, y determinarán los cambios de aforo y las medidas en general, dependiendo de este análisis. Esta decisión se da cinco días después de que el presidente municipal de Huatulco, Giovanne González García, junto con otros seis ediles que forman parte de la Alianza de Municipios de la Costa de Oaxaca, declararon la zona en alerta máxima y determinaron el cierre de playas para cortar la cadena de contagios de Covid-19.

No obstante el Cabildo hizo público su desacuerdo y afirmó que sólo se permitiría un aforo de 30%, más no el cierre total de playas, bahías, hoteles y restaurantes. Finalmente, tras un día entero de deliberaciones, el domingo 8 de agosto el municipio determinó que sí se sumaría al acuerdo de la alianza. Ante esta determinación, la Asociación de Hoteles y Moteles informó su rechazo a la decisión tomada por el gobierno municipal de Huatulco "ya que va en contra de la economía de miles de familias y el futuro del destino turístico" e informaron que sus empresas continuarían "abiertas y operando como de costumbre, redoblando las medidas sanitarias".