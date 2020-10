Avala San Lázaro consulta de juicio a expresidentes

Ciudad de México.- A pesar de las críticas de la oposición de que sólo es un instrumento electoral y político, sin ningún sustento y claramente inconstitucional, con el voto a favor de Morena, PT y del PES, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con lo que se considera procedente la petición de consulta popular que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca enjuiciar a expresidentes de la República.

El dictamen recibió 272 votos a favor —de Morena, PT, PES y Verde— y 116 en contra —de PAN, PRI, PRD y MC—, y se ordenó publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y darle vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

Con este documento se expide la convocatoria para que los ciudadanos mexicanos emitan su opinión en el proceso de consulta popular sobre "las acciones de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el primero de agosto de 2021.

Cabe recordar que la pregunta de la consulta popular será: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"

Se describe que la jornada de la consulta popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán todos los ciudadanos interesados en emitir su opinión.

En esta discusión en el pleno, el priista Cruz Juvenal Roa dijo a los diputados de Morena que "no se confundan y no se equivoquen, pues la justicia no se consulta, se aplica".

En tanto, la bancada del PAN protestó en la máxima tribuna del país con caretas con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador y acusó que el único objetivo que tiene Morena es que López Obrador pueda manipular el proceso electoral.

"A Morena le urge que se vea la carita de López Obrador en la boleta para evitar la debacle electoral. Se avisora un voto de castigo a Morena rotundo, porque hoy no hay un solo indicador de mejoría. No se supone que el pueblo está ´feliz, feliz´, pues vayan y den la cara, pero dejen de tratar de hacer trampa y que papi López Obrador venga y les haga la tarea", dijo el panista Felipe Macías.