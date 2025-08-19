Avances en cirugías y consultas médicas en IMSS e ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportaron avances en las cirugías y consultas, así como en la ampliación de horarios para atender a las personas derechohabientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 19 de agosto en Palacio Nacional, Zoé Robledo destacó la estrategia "2-30-100" con más consultas, menos tiempo de espera y más cirugías.

Indicó que en lo que va del 2025 se han realizado en el IMSS 953 mil 872 cirugías; un 47% del avance de la meta; consultas de especialidad se han realizado 16.1 millones, pues la meta llegar a 30 millones y ya van al 53%; para las consultas de medicina familiar, la meta son 100 millones y va 63.1%. En la semana se hicieron 39 mil cirugías, 874 mil consultas de especialidad y dos millones de consultas de medicina familiar.

Destacó Robledo la ampliación de los turnos vespertinos y consultorios nocturnos hasta las 3 de la mañana para la atención de derechohabientes que por sus actividades laborales no pueden acudir por la mañana o tarde. También resaltó la cobertura de plazas vacantes vinculadas a lo quirúrgico; cerca de cinco mil entre distinto personal médico.

Al admitir rezagos en algunos hospitales, dijo que se identifican cuáles son los problemas para mejorar en su productividad y el registro de las cirugías.

"Queremos reconocer a muchos estados que han mejorado su productividad en el mismo periodo. Tabasco en particular, que lleva un 40% más cirugías de las que realizó el año pasado; también estados como Campeche y Sonora que reportan un 22% de crecimiento, y otros estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Veracruz, que tienen entre 13 y 17% de de crecimiento sobre lo que realizaron el año pasado", señaló.

Avances en jornadas quirúrgicas ISSSTE

Martí Batres informó que el pasado 1 de julio se anunció la realización de un programa de jornadas quirúrgicas en el ISSSTE. La meta que nos pusimos fue 3 mil 68 intervenciones quirúrgicas, como jornadas especiales para abatir el rezago en cirugías en tres puntos: de cataratas, de rodilla y de próstata, refirió.

Reportó que de este programa especial actualmente se llevan 2 mil 217 intervenciones: "Es decir, tenemos un avance del 72.26%, lo cual quiere decir que vamos a rebasar ampliamente esta meta y vamos a lograr más cirugías de las que teníamos programadas a través de estas jornadas quirúrgicas que se están realizando en diversas regiones del país, a través de la concentración de un grupo de cirujanas y cirujanos en ciertos hospitales regionales o generales".

Resaltó también obras de la construcción, como las del nuevo Hospital Regional de alta especialidad en Oaxaca, que va a sustituir al hospital Presidente Benito Juárez, o la demolición del viejo inmueble donde estuvo el hospital Gonzalo Castañeda en Tlatelolco.

Alejandro Svarch, titular de IMSS-Bienestar, destacó el Laboratorio en tu Clínica. que "hoy es una realidad" en 576 clínicas y centros de salud.