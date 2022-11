Avanza conservadurismo en México, afirma fundación, aliada de VOX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Al presentarse en México, Juan Ángel Soto, director del área internacional de la Fundación Disenso, asociada con VOX, sostuvo que el movimiento conservador está avanzando a nivel global, incluido en el país.

Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se lleva a cabo en la Ciudad de México, subrayó la importancia de crear alianzas e intercambiar conocimiento en este sentido.

"La alianza de conservadores en todo el mundo no solo resiste, sino que además avanza en Hungría, Polonia, Italia, España y avanza hoy aquí con nosotros, en México", expresó.

La Fundación Disenso es el "think thank" o laboratorio de ideas del partido español de ultraderecha VOX, cuyo dirigente, Santiago Abascal, también es patrono de la fundación.

Disenso también fue la encargada de promover la "Carta de Madrid: En defensa de la libertad y la democracia de la Iberosfera", que firmaron algunos senadores del PAN en México el año pasado. Sin embargo, otros militantes se desmarcaron de esta acción.

"Es el narco-comunismo, en el caso de este continente, es la principal pandemia que sufrimos los hijos de un legado religioso, cultural, lingüístico, histórico compartido", expuso.