Avanza en comisiones del Senado dictamen de ley que permite posesión de 200 gramos de marihuana

El dictamen que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis avanzó en reunión a distancia de comisiones del Senado y será firmado el miércoles para ser enviado al pleno con el objetivo de ser votado en la misma semana.

La ley permite el cultivo, comercialización e industrialización de la droga, así como una posesión de 28 a 200 gramos cuando en la actualidad se permiten cinco gramos.

De ser aprobada la nueva ley sería inconstitucional, advirtieron el presidente de la Comisión de Federalismo, Samuel García Sepúlveda (MC) y Alejandra Reynoso Sánchez (PAN), ya que esta materia no está señalada en el artículo 73 de la Constitución como facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

La posesión de marihuana se despenaliza en cantidades de 28 a 200 gramos, lo cual fue rechazado por Damián Zepeda Vidales (PAN), quien consideró que con ello se generará narcomenudeo de marihuana.

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Mancera Navarro Quintero (Morena), rechazó la posibilidad de este escenario, al igual que Antares Vázquez Alatorre.

Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) advirtió que la SCJN obliga al Congreso a cambiar cinco artículos y en el proyecto analizado en comisiones hoy sólo se tocan dos, lo cual hace "poco satisfactorio" el dictamen.

Quedó fuera del dictamen solicitar permiso a las autoridades para consumir marihuana y se rechaza que el domicilio particular de las personas sea sujeto de inspección oficial.

En las partes de licencias y permisos, falta claridad y en la exposición del dictamen no se dice por qué se pueden tener cuatro plantas en casa, dijo la senadora Beltrones Sánchez.

Miguel Ángel Mancera Espinosa advirtió que el alcance de la ley más adecuado debía ser nacional, en vez de Federal.