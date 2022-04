Avanza reforma para que desaparición sea delito de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para establecer que los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares, serán considerados de lesa humanidad, es decir que no prescribirán "por lo que se perseguirán de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados".

El dictamen de la diputada Karla Yuritzi Almazán (Morena) fue aprobado por 26 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La iniciativa que reforma la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley del Registro de Detenciones, castiga con penas de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita integrar a la autoridad o familiares al niño o niña nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; se apropie del niño o niña sometidos a desaparición forzada, o cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada; y a quien oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de los niños mencionados en las fracciones anteriores.

Quienes sean los responsables directos del delito de desaparición, se les impondrán penas de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Incluso los servidores públicos que sean superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los siguientes casos:

a) Cuando hayan tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;

b) Cuando hayan ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y

c) Cuando no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o impedir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para su propia investiga

La reforma también modifica el Código de Justicia Militar, para establecer que la investigación, persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, "aun cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar".

Durante la sesión, la diputada María Leticia Chávez Pérez (MC) definió al dictamen como de "suma importancia", aunque adelantó que en el pleno subirá algunas reservas.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) consideró que la desaparición forzada "es un tema complejo que involucra la privacidad de la libertad en cualquiera de sus formas y viola todo tipo de derechos humanos", y recordó que México es firmante de diversos tratados contra la desaparición forzada y otros tratos inhumanos, "por lo cual nuestra legislación se debe armonizar para cumplir con los objetivos y metas fijados".

La diputada Nora Elva Oranday Aguirre (PAN) externó que se sumaba la reforma al considerarla que es muy buena y "quisiéramos que se reforzara en materia de desaparición forzada a los migrantes"; comentó que existen casos muy graves y no se tienen números exactos.

Mientras que la diputada Wendy Maricela Cordero González (PAN) anunció su voto a favor, "ya que en Nuevo León ahorita está teniendo un grave problema en desaparición de mujeres, en específico; entonces esto va por todas aquellas mujeres que ahorita no han regresado a su casa".

Minuto de silencio y de aplausos a Rosario Ibarra de Piedra. En los asuntos generales, la Comisión guardó un minuto de silencio y brindó un minuto de aplausos, en memoria de Rosario Ibarra de Piedra, pionera y destacada defensora de los derechos humanos, y quien falleció el pasado 16 de abril, a los 95 año.

La presidenta de la instancia legislativa señaló que Ibarra de Piedra, será recordada por su incansable lucha activista, misma que surgió luego de la desaparición de Jesús, su hijo, un joven del que su madre jamás supo su paradero.

"Este hecho llevó a doña Rosario a levantar la voz no sólo por su hijo, sino por los hijos e hijas de miles de madres y padres que sufren el mismo dolor. Sin duda, doña Rosario es pionera de la defensa de los derechos humanos, preservar su memoria serpa ahora nuestra tarea", señaló.