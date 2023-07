Avanza registro del FAM ante INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro del "Frente Amplio por México" (FAM), presentado por PAN, PRI y PRD, pero advirtieron que no deberá ser usado con fines electorales.

Dicho proyecto aún debe ser aprobado por el Consejo General del INE, a fin de completar el registro.

"Se conmina a que toda actividad pública o privada desarrollada por el PAN, el PRI y el PRD, de manera conjunta o en lo individual, al amparo del denominado ´Construcción del Frente Amplio por México´, se ajuste a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral", señala el proyecto.

La comisión determinó que cada partido se apegó a su normativa interna para consolidar el frente.

La duración del Frente fue establecida hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de renovarse por periodos de tres años.

En tanto, precisa que la difusión de promocionales en los tiempos en radio y televisión para el Frente Amplio Opositor no deben tener como finalidad la promoción electoral u obtención del voto por parte de la ciudadanía.

La consejera Claudia Zavala advirtió que el Frente nace en un contexto en el que personas han expresado su intención por competir por la presidencia de la República.

Por ello, consideró que, conforme a lo resuelto en la Comisión de Quejas y Denuncias, se restrinja el uso de prerrogativas para tiempos en radio y televisión para promover el proceso de selección del representante del Frente Amplio por México. Sin embargo, la propuesta no tuvo el respaldo de la mayoría.

"Me parece que por el contexto que estamos viviendo en México, en estos modelos que se han estado utilizando y en los que hemos tenido un gran número de denuncias, la restricción al uso de la prerrogativa de radio y televisión debe tener un igual sentido que el otro proceso que ha iniciado Morena, PT y Partido Verde, para dar un tratamiento igual a modelos que se han elegido", apuntó.