"Hicimos todo lo posible para encontrar a los jóvenes", dice AMLO

A 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, pero justificó que se complicaron las cosas y su gobierno no pudo esclarecer este caso.

"No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y padres de Ayotzinapa, hoy se cumplen 10 años de la desaparición".

Afirmó que su gobierno hizo todo lo posible para encontrar a los jóvenes, pero el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum continuará con la investigación.

Señaló -de manera sincera- que no habrá impunidad para nadie.

"Ellos van a manifestarse están en todo su derecho de hacerlo hay que comprender lo que sígnica la pérdida de un ser humanos más cuando se trata de un hijo".

Reconoció que se complicaron las cosas, "están enredadas por intereses", pero la justicia tarde, pero llega.

Aseguró que el dispositivo de seguridad en el perímetro de Palacio Nacional es porque siempre hay provocadores, gente que se aprovecha de la circunstancia "Sectarios, conservadores, que quieran hacernos daño.

"Tenemos que proteger los difíciles históricos, la Catedral, el Palacio Nacional, no solo viene las mamás y los papás vienen grupos de derecha muy conservadores de esos que se cubren el rostro, que tiran piedra cohetones, buscar hacer daño".

AMLO admite que no se avanzó "como quisiéramos" en encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa

Al manifestar el día de ayer que "nunca dejamos de buscar a los jóvenes", el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su compromiso para encontrar en su gobierno a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa "no se avanzó como quisiéramos", pero afirmó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá la investigación.

Al leer la carta que ayer envió a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos como parte del Segundo Reporte del Presidente sobre la desaparición de los normalistas, López Obrador aseguró que se aclararon varias cosas que no se conocían.

"Ayer envié, en efecto, una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían".