Ayudan a mujer en labor de parto afuera de Hospital Siglo XXI

Una pareja proveniente del poblado de San Juanico peregrinó por varias horas para recibir atención médica, ya que la mujer de 23 años se encontraba en labor de parto.

Fue en Eje 3 Baja California, afuera del Hospital Siglo XXI donde la joven empezó a dar a luz y los agentes de tránsito la asistieron.

Tras varios minutos, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Erum, arribaron para apoyar a los policías y trasladar a la mujer y a su bebé.

El oficial Víctor Manuel Castro Reyes dijo a EL UNIVERSAL que la pareja solicitó el apoyo ya que "desde las dos de la mañana están buscando un hospital donde meter a su esposa y no los atendían, entonces me pidió el apoyo para buscar un hospital. Pedimos apoyo en el Hospital Siglo XX, pero por cuestiones del Covid-19 no la pudieron ingresar".

Mencionó que tomó la iniciativa para asistir a la mujer ya que cuenta con preparación que les da la SSC y que es la segunda vez que apoya en una situación de parto.