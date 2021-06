"Ayúdenme a rescatar a mi perrito"

Fátima Ortega, la dueña de "Spike", el perro pitbull que cayó al socavón, dijo que su mascota sigue viva e hizo un llamado para que le ayuden a rescatar al perrito, al que hasta este miércoles se le escuchaba ladrar.

Relató que ella vive a 200 metros del socavón y su perro, de ocho meses de edad, no estaba amarrado. El lunes, alrededor de las 7 de la noche, "Spike" estaba jugando con un perro callejero, rebasaron las bardas de seguridad y ambos cayeron en el socavón.

Señaló que fue su hermana, Tania, la que le avisó que el perro había caído y fueron a avisar a la gente de Protección Civil que se encuentra resguardando el lugar, pero les dijeron que no podían hacer nada.

Tania relató que no pudo alcanzar a los dos perros porque cruzaron corriendo la barrera de seguridad y ella ya no pudo pasar, pero los vio caer.

"Enseguida venimos aquí a avisarles y nos dijeron que más valía la vida de un humano que de un perro y no podían hacer nada", declaró Fátima.

Indicó que el martes volvieron a preguntar por su perro y la respuesta fue que "no sabían nada, que no estaban enterados del tema".

"Todos somos seres vivos y vivimos en un solo planeta y es algo injusto que siga vivo y se muera de hambre. Espero que hagan algo al respecto. Hay personal especializado que espero me hagan el favor de rescatar a los dos perritos", expresó Fátima, al hacer un llamado para que le ayuden a rescatar a su mascota.

Una señora que vende comida en la zona dice que en la noche los escuchó aullar. EL UNIVERSAL constató que hasta la tarde de este miércoles los perros ladraban y respondían a los gritos de la gente.