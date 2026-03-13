Ayuntamiento de Veracruz declara playas listas y limpias para Semana Santa

XALAPA, Ver., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Las principales

del

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fueron declaradas limpias y listas para recibir a miles de turistas durante el periodo vacacional dede Veracruz mantienen unpara garantizar que las playas permanezcan endurante la temporada de asueto y fines de semana largos.Se trata de cerca de ochoa lo largo delde Veracruz: Playa Playón de Hornos, Playa Villa del Mar, Playa Regatas, Playa Tortuga y Cancuncito, esta última un banco de arena en medio del mar, cerca de laCon, incluyendo recorridos terrestres y aéreos, las áreas de esparcimiento se encuentran además sin detección de contaminantes en el litoral, reportó elde Veracruz.recorren los principales puntos de la ciudad, incluyendo cabeza y bajante, así como Villa del Mar, Playón de Hornos y Regatas, realizando limpieza de arena,La fuerza de tarea está conformada por la, Turismo,, Medio Ambiente, Limpia Pública, Bienestar, Gobernación,, guardavidas y brigadas operativas.En vísperas de, elreiteró elde las playas con tranquilidad, respetando las indicaciones de seguridad, participando en ely aprovechando los servicios que mantienen los espacios enpara visitantes.