Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La periodista y conductora de televisión, Azucena Uresti, acusó al morenista Gerardo Fernández Noroña de acoso y espionaje, después de que el senador reportó en redes sociales que la comunicadora presuntamente compró un automóvil BMW "nuevo".

"Me comentan que Azucena Uresti fue hoy por la mañana a comprar un nuevo BMW", escribió Fernández Noroña este miércoles 12 de noviembre.

En respuesta, la periodista aseveró que el expresidente del Senado de la República es un "acumulador de mentiras", y lo retó a brindar pruebas, como la factura de su supuesto coche.

En su contestación, también exigió a Noroña enseñar las escrituras de "su departamento", pues el morenista la acusó en agosto pasado de ser propietaria de una vivienda de 13 millones de pesos en la Ciudad de México.

"De pasadita, muestre las escrituras de su casa en Tepoztlán, diga quién le pagó el vuelo privado y el viaje a Palestina", agregó en alusión a escándalos mediáticos recientes de Fernández Noroña.

Azucena Uresti recordó que, a diferencia de ella, el legislador es un servidor público que vive de "lo que nosotros, los ciudadanos, le pagamos".

"Le responsabilizo de cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada", advirtió.

Filtraciones de Noroña son violencia digital: Artículo 19

Esta no es la primera vez que el senador difunde información privada de la periodista. El pasado 27 de agosto, la organización Artículo 19 condenó la filtración de datos personales, realizada por el entonces presidente de la Cámara de Senadores.

La asociación a favor de la libertad de expresión señaló que estos hechos pueden constituir una forma de violencia digital, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además, pidió considerar que Azucena Uresti tiene antecedentes de amenazas por parte del crimen organizado, pues en 2021 un grupo presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amagó con atentar contra su integridad.

En este contexto, Artículo 19 subrayó que la violencia digital se agrava cuando afecta a mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, como es el caso de defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.