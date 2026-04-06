Bajan las muertes violentas de mujeres

Ciudad de México.- En los últimos seis años, de 2019 a 2025, se registró una disminución de 27.2% a nivel nacional en el promedio diario de muertes violentas de mujeres, clasificadas como feminicidio y homicidio doloso.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 10.54 víctimas al día, mientras que 2025 se cerró con 7.67 víctimas diarias.

También con información reportada por las 32 fiscalías estatales, en 2020 y 2021, el promedio diario fue de 10.33 víctimas; 2022, de 10.38 víctimas; 2023, 9.41 víctimas, y 2024, 9.33 víctimas.

Según el último Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP de marzo pasado, de enero a febrero de 2026 se registraron a nivel nacional 94 feminicidios y cuatro entidades concentraban 41.5% (39 víctimas): Sinaloa, 13.8% (13); Ciudad de México, 9.6% (nueve); Veracruz, 9.6% (nueve); y Chiapas, 8.5% (ocho). Este informe indica que la tasa nacional de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres es de 0.14.

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El Universal publicó que en los últimos 10 años 34 mil 645 mujeres han sido víctimas de feminicidio y homicidio doloso en México, mientras que 18 mil 862 han desaparecido, siendo el rango de 15 a 29 años el de mayor incidencia.

Así, durante este lapso, en el país han desaparecido en promedio 14 mujeres al día.

El último Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP del mes pasado señala que de enero de 2015 a febrero de 2026, 9 mil 257 mujeres han sido víctimas de feminicidio.