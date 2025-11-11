logo pulso
Balean a chofer en la México–Pachuca; logró llegar herido a Indios Verdes

Noviembre 11, 2025 11:55 a.m.
Un conductor de transporte público fue baleado mientras circulaba sobre la autopista México–Pachuca, a la altura de San Juanico, Estado de México, y, pese a las heridas, logró llegar hasta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, en la Ciudad de México, donde pidió auxilio antes de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando el chofer de la unidad con número económico 094 de la ruta Autobuses México–San Juanico–Ixhuatepec fue agredido por un motociclista armado, quien abrió fuego sin motivo aparente.

El conductor, de 56 años, continuó su trayecto hasta las inmediaciones de la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, donde solicitó apoyo al personal de vigilancia, que de inmediato pidió asistencia médica.

A las 06:50 horas de este martes, una ambulancia arribó al lugar y los paramédicos le brindaron los primeros auxilios. El hombre presentaba dos impactos de bala, uno en cada glúteo con entrada y salida, además de una herida en el abdomen del lado izquierdo.

Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital La Villa, donde se reporta su estado de salud como delicado.

