Balean a familiares y equipo de campaña de candidata priista en Querétaro

La madrugada de este viernes, la familia y el coordinador de campaña de la candidata del PRI a la presidencia municipal de El Marqués, Guadalupe Cárdenas Molina, fueron atacados con proyectiles de arma de fuego, palos y piedras por un grupo de desconocidos, denunció presidente del Comité Estatal del PRI en el estado de Querétaro, Paul Ospital Carrera.

Los hechos, dijo, se dieron en la intersección de las carreteras estatales 500 y 540 cuando el equipo de trabajo de la candidata priista, encabezados por el esposo de Guadalupe Cárdenas, Javier Guzmán, su hermano Alejandro Cárdenas, el coordinador de campaña Abraham Martínez y el coordinador operativo Israel Grimaldo, fueron agredidos cuando llegaron al crucero de la comunidad de Chichimequillas.

Ahí, una camioneta mercedes Benz les cerró paso, cuando se acercaron algunos civiles reventando uno de los cristales laterales con piedras y tubos, lo que ocasionó que el conductor detuviera el vehículo, con lo que se vieron obligados a detenerse las unidades que venían detrás ya que viajaban en caravana.

Enseguida, agregó, fueron atacados por varios sujetos con armas de fuego, escuchándose varias detonaciones que impactaron directo a las unidades donde viajaban los familiares y el equipo de campaña, los conductores aceleraron para poder salir de la zona de ataque.

Varios de los proyectiles impactaron en las carrocerías y en las llantas, "afortunadamente ninguna persona salió herida", dijo.

Por su parte, Guadalupe Cárdenas declaró que antes de ese incidente ya había sido acosada, incluso se reportó, sin éxito, que personas en vehículos rondaban y filmaban su casa.

Abraham Martínez, coordinador de campaña dijo ilógico que la policía municipal estaba a unos 500 metros de los hechos y no solo no dio respuesta, sino que respondió que no escuchó nada.

Sostuvo que en el lugar se observó una camioneta gris Silverado, la cual es propiedad del actual director de inspección del municipio de El Marqués, José Luis Morales alias "El Molcajete".

En ese crucero, agregó se tiene cámaras de C4, resulta absurdo que la policía no se haya percatado de los hechos.

Se indicó que tanto videos como fotografías se presentarán dentro de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Por estos hechos, los priistas solicitaron al gobierno federal la intervención de la Guardia Nacional, para cuidar la contienda desde ya y hasta concluir el proceso electoral.