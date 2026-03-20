Banco del Bienestar recupera sucursales tras operativo federal en Cancún

CANCÚN, QR., marzo 20 (EL UNIVERSAL).- El director general del

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, informó que la mayoría de las sucursales que fueron vandalizadas el pasado 22 de febrero, en elen donde fueel líder del CJNG,, "El Mencho", ya se encuentran en operaciones y se ha mantenido la entrega de apoyos sociales.Entrevistado durante el último día de actividades de la 89 edición de la, sin dar un número específico, el funcionario dijo que en algunos casos fueron, con lo cual la recuperación de las instalaciones se ha dado con mayor velocidad."La gran mayoría, ya están operando, ya estamos dando servicio. Estamos pagando pensiones en este periodo de los, de las, niñas y niños hijos de madres trabajadoras y las pensiones de las mujeres del Bienestar. En eso estamos", dijo el directivo.Cabe recordar que las autoridades de seguridad reportaron al menosdelafectadas el día del operativo contra el líder del CJNG, siendolas entidades con más daños."Algunas solo fue, otras sí las. Yo espero que a más tardar enestén todas al cien", resaltó.desde laestarían listas en, prevénLasdesde aplicación () delpodrían estar listas enpróximo.El directivo informó también que se sigue trabajando en los cambios que tendrá la aplicación del banco, la cual permitirá realizare incorporar otrosde pago."Estamos muy avanzados. Pronto daremos a conocer la nueva, y. Es un procesoy la vamos a ir fortaleciendo", dijo.De acuerdo con el directivo, a más tardar ense tendría la nueva versión del aplicativo, la cual de manerairá incorporando nuevasLamoyi añadió que también se están reforzando los trabajos por parte de la institución para evitar que la población retire el efectivo,y aumente el pago con su tarjeta del"La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo, más en tarjetas de crédito. Hay una variabilidad entre los diferentes programas. Los muchachos que son beneficiarios del programa detienen mayor, pagan más con su tarjeta. Los, por la misma dinámica que tienen retiran más su dinero", dijo.El jueves, la presidentadijo que elacelerará sus esfuerzos para acelerar un mayor uso decon los recursos que se entregan a través de programas sociales.