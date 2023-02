Bandera Nacional por encima de banderías partidistas: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Bandera Nacional está por encima de banderías partidistas y otros intereses particulares o de grupos poderosos por legítimos que sean y que es reconocida como un emblema de unidad nacional.

Durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Bandera, el Mandatario federal aseguró que aun siendo distintos en lo cultural en lo político y en lo social "nos reconocemos los mexicanos en nuestra bandera porque ella representa esclarecida y eterna la grandeza de nuestra patria".

En el acto destacó que reapareció el fiscal Alejandro Gertz Manero, pero estuvo ausente la ministra presidenta de la Corte (SCJN), Norma Piña, y en su representación acudió Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala del Máximo Tribunal.

"En esencia podemos sacar tres conclusiones generales: primero, que nuestra bandera en su evolución amalgamó símbolos de nuestro pasado prehispánico, del México colonial y de la República independiente; segundo, que su historia está vinculada las luchas de nuestro pueblo por la liberad la justicia, la democracia y la soberanía nacional; y tercero, que nuestra bandera ha conseguido en el transcurso del tiempo ser el emblema cívico de unidad más respetado por todas y por todos. Está por encima de banderías partidistas y otros intereses particulares o de grupos por legítimos o poderosos que sean".

"Por eso hoy, recordamos que aun siendo diversos, distintos en lo cultural, en lo político, y en lo social, nos reconocemos los mexicanos en nuestra bandera porque ella representa esclarecida y eterna la grandeza de nuestra patria".

En el Campo Deportivo Militar Marte y ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como los mandos castrenses, hizo un recorrido por la historia de la Bandera Nacional y recordó la llamada "águila mocha" establecida en un sexenio reciente -Vicente Fox" y que en 2008 se corrigió.

"La bandera ha sido pocas veces mancilladas, es orgullo nacional que no han faltado las protestas cuando se ha querido modificar en el Mundial de Futbol cuando se colocó un balón en vez del águila o cuando el escudo apareció mutilado en actos oficiales en un sexenio reciente (Vicente Fox 2000-2006) lo que se conoció como "el águila mocha".

"En ese entonces, periodistas y caricaturistas como Rafael Barajas `El Fisgón- , emprendieron una campaña hasta que dicho flagelo se corrigió en 2008, estableciéndose que el escudo nacional no volviera aparecer con el águila mutilada", dijo.

Acompañado también por integrantes de su gabinete. el jefe del Ejecutivo federal impuso la Condecoración al Mérito Militar en Grado de Orden a la Bandera del Heroico Colegio Militar.

Antes, al tomar la palabra, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que los colores de la bandera representan los valores y anhelos del pueblo de México.

"La bandera ha tenido una transformación que recoge la esencia y anhelos de libertad, justicia y sentido nacional. Al ver ondear nuestro símbolo patrio sabemos que el color verde nos llena de esperanza frente al momento estelar que estamos viviendo con la separación del poder económico del poder político (...) con el color blanco recordamos todos los días la unidad nacional que necesitamos para seguir construyendo la gran nación soberana (...) la franja roja es la estampa histórica de la sangre derramada de hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia que dieron su vida Durante la etapa de reforma y que durante nuestra Revolución representa la lucha de los que con la lucha de quienes promovieron derechos", indicó.

En tanto que Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó que el lábaro patrio representa a todos los mexicanos sin distinción.

"Nos da identidad a los mexicanos, representa la unidad de los muchos Méxicos que han existido y que existen (...) ha ondeado en gobiernos de sistemas políticos muy distintos, desde imperios y repúblicas de corte autoritario, hasta la joven democracia que hoy tenemos, nuestra bandera no discrimina a ningún integrante de su pueblo (...) no representa solo a los que vencieron también representa a los vencidos", dijo.