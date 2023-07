"Barbie Buscadora" ya está disponible y así puedes comprarla

A-AA+

Delia Quiroa es una activista e integrante del Colectivo Madres Buscadoras en Tamaulipas, que se volvió viral en redes sociales, luego de presentar una "Barbie Buscadora", con una foto de su hermano Roberto, quien desapareció en 2014.

"Cuando yo era niña me gustaba mucho, yo les hacía ropa. Mi abuelita me daba retazos, yo tengo una niña y ella tiene Barbies, de tanto ver que todo el mundo anda con este furor se me ocurrió vestir una Barbie de buscadora para pedir a la compañía Mattel a ver si nos puede ayudar con algún donativo", señaló Quiroa en una entrevista con EL UNIVERSAL.

¿Cuánto cuesta la "Barbie Buscadora" y dónde comprarla?

Ante ello, por medio de Twitter se dio a conocer que la muñeca ya está a la venta a través de Mercado Libre, la cual tiene un costo de 500 pesos.

----Donativos de "Barbie" destinados a jornadas de búsqueda

Asimismo, Delia Quiroa contó que los donativos se invertirán en equipo para las jornadas de búsqueda. "Principalmente a adquirir dos camionetas, carpas, sillas y mesas, es lo que hace falta (...) Cuando se encuentran restos se tiene que procesar y los peritos están en el rayo del sol y nosotros a un lado de ellos viendo. Ya le pedimos a la Fiscalía que mande carpas y no quieren, le pedimos a la Comisión de Búsqueda y tampoco lo hicieron, entonces optamos por hacer un llamado a la marca Mattel", indicó.

La activista añadió que las camionetas de búsqueda con las que cuentan están en malas condiciones: con llantas ponchadas y baterías desgastadas. Además, destacó que los recursos enviados por la Coordinación Nacional Antisecuestro al estado de Tamaulipas no se invierten en los vehículos, lo cual les impide realizar sus actividades.

Sin embargo, la "Barbie buscadora" no es un juguete más, es un recordatorio del panorama difícil que enfrentan las Madres Buscadoras.

"Siento tristeza porque yo nunca me imaginé que algo bonito de mi infancia, que era vestir a mis muñecas, lo iba a utilizar para vestir a una muñeca y difundir el mensaje de que ando buscando a mi hermano", dijo Delia Quiroa.