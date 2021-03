Barbosa usa ionizador de aire contra Covid; "le tengo mucha fe", dice

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, reveló este martes que usa un ionizador de aire para protegerse del Covid-19. Detalló que genera un metro de aire limpio, y le tiene mucha fe "a esta cosita".

A su llegada a Palacio Nacional para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, el mandatario local señaló que el objeto –que contiene las siglas "NASA" - huele a ozono, y sin importar donde se encuentre "estás oliente diferente, aire renovado. Es de las herencias buenas de esta crisis de salud para cuando la superemos".

El gobernador poblano indicó que el producto se lo trajo un amigo que fue a Estados Unidos.

"Es un ionizador de aire, supuestamente te genera, te irradia un metro cubico de aire limpio, ozono".

"¿Lo usa entonces contra Covid, entonces?", se le preguntó.

"Sí, claro. Me lo regaló un amigo que fue a Estados Unidos y yo ya le tengo mucha fe, es como los que toman dióxido de cloro y esas cosas, yo le tengo mucha fe esta cosita".

"Huele a ozono, huele a ozono y tú estés donde estés, estás oliente diferente, aire renovado, aire limpio, es de las herencias buenas de esta crisis de salud para cuando la superemos", dijo antes de entrar a Palacio Nacional.

Ionizador de aire, ¿efectivo contra Covid-19?

De acuerdo a la Fact Check en español Maldita.es no existe evidencia de que el collar ionizador sirva como protección ante el Covid-19 y sustituya el uso de cubrebocas.

Señala que existen diferentes distribuidores que comercializan este producto como ReSPR SeLF. Sin embargo, en su portal precisa que no respalda las afirmaciones "sobre cómo la tecnología de ionización puede prevenir o curar la Covid-19".

La empresa además indica que el aparato no es de la NASA ni utiliza tecnología de la misma.