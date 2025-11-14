Barricadas y presencia policiaca en marcha de Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- A un día de que se realice la marcha convocada por la denominada Generación Z, el cerco de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México fue nuevamente reforzado.

La mañana de este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colocaron barricadas de concreto en los accesos principales al Zócalo capitalino, endureciendo aún más las medidas de control en la zona.

Las inmediaciones de la plancha amanecieron con bloques de concreto que conforman dos pesadas barreras destinadas a limitar el paso vehicular y peatonal. En vialidades como 16 de Septiembre, los muros de concreto fueron instalados de extremo a extremo, sumándose a las vallas metálicas que desde días anteriores ya se encontraban en el área.

Además, se observó un incremento notable de presencia policiaca, incluidos grupos tácticos como la unidad "Zorros", un cuerpo élite de la SSC especializado en respuesta a emergencias y contención en protestas de alto riesgo.

En paralelo, el muro metálico que resguarda Palacio Nacional también está siendo reforzado. Trabajadores soldaban esta mañana diversas secciones de las vallas, que además cuentan con cadenas y candados para evitar que sean derribadas.

El dispositivo de seguridad se intensificó luego de que, el jueves, integrantes de la CNTE realizaran una manifestación sobre Correo Mayor esquina Moneda, donde intentaron derribar el cerco metálico con la intención de ingresar por la fuerza a Palacio Nacional. La resistencia del personal de seguridad impidió que la barrera fuera vulnerada.