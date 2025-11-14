Pensión del Bienestar avanza con los pagos de noviembre

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales que el Gobierno de México reparte en todo el país. Este va dirigido a las personas de 65 años o más, convirtiéndose en uno de los más solicitados y reconocidos.

Es coordinado por la Secretaría del Bienestar, lo que significa que los pagos se hacen a través del Banco del Bienestar, intentando mejorar la calidad de vida y entregar un ingreso frecuente durante la vejez.

¿Qué letra recibe pago hoy, 14 de noviembre?

La dispersión de pagos comenzó el pasado 3 de septiembre, y terminará el próximo 27 de este mismo mes, de acuerdo con Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, hoy viernes 14 de noviembre la letra beneficiada será la "M".

Este depósito abarca los meses de noviembre-diciembre, el último pago del año, y está disponible para retirar en cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar, sin comisión o cargos.

¿Qué otros programas reciben pago este mes?

Durante todo noviembre se realizará la dispersión de pagos de este junto de otros programas, te contamos cuáles y qué monto corresponde a cada uno:

· Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

· Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

· Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

¿Cómo puedo aplicar a este apoyo económico?

Para recibir la ayuda económica deberás cumplir ciertos requisitos, por ejemplo:

· Tener 65 años o más al momento de realizar el registro

· Ser mexicano o mexicana y vivir en el país.

· Presentar CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.