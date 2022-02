Bartlett, el beneficiario del monopolio eléctrico: senador del PRD

Con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende crear un monopolio del Estado y que esté bajo la rectoría de Manuel Bartlett Díaz, indicó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, al tiempo de asegurar que no respaldará esa propuesta presidencial en la forma en que está planteada.

En entrevista dijo que es falso que con la reforma eléctrica vayan a bajar las tarifas eléctricas en el país y dijo que la bancada de Morena tiene como prioridad este tema en el periodo que inició este 1 de febrero.

"Aunque digan lo contrario, están planteando un monopolio del Estado sobre la energía eléctrica, que sea la Comisión Federal la que maneje prácticamente toda la cuestión, desde la generación, transmisión, distribución y venta a los ciudadanos".

La intención con esa reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador, es retirar a personas o industrias que han venido a instalarse en México, para generar energía eléctrica.

En ese sentido, el senador del PRD, expuso "que todos los monopolios son malos, sean privados o sean públicos, de manera muy especial, yo quiero preguntarle a los ciudadanos, ciudadanas, ¿qué trato recibimos de Comisión Federal de Electricidad?, si sentimos que así como está, está bien y ahora imagínense que ellos ya controlen todo, cómo nos va a ir.

"Ese monopolio, no solo hablo de los abusos en las tarifas de luz, si no en el mal trato que da la burocracia a la ciudadanía, esto es algo que hay que valorar bien, pero quieren engañar a la gente con que con esta reforma eléctrica el Estado Mexicano, vuelve a tener el control de la energía".

Expuso que el Estado actualmente tiene el control de la energía eléctrica, el regulador de la energía en México, se llama Secretaría de Energía, del gobierno mexicano y hay otros órganos semiautónomos como la Comisión Reguladora de Energía, que cumple una función muy importante, que ahora se la quieren pasar a la Secretaría de Energía.

"La ley lo que dice –indicó el parlamentario tabasqueño- es que Manuel Bartlett va a ser el que decida todo lo que pase en el sistema eléctrico mexicano, en concreto, es un monopolio manejado por una sola persona, eso es lo que dice la ley y eso es lo que no estamos de acuerdo en el PRD y como ciudadano.

"Yo prefiero la competencia, yo prefiero que haya más posibilidades como ciudadano de dónde comprar, dónde adquirir un servicio, eso normalmente baja costos y te dan mejor servicio al pueblo", puntualizó.