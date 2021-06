Bartlett provocó "coyotaje" en venta de carbón: Riquelme

Manuel Bartlett desde que llegó como director de la Comisión Federal de Electricidad dejó morir a la Región Carbonífera de Coahuila, porque redujo el precio y provocó el "coyotaje" en la compra de carbón para las plantas de la CFE en Nava, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

"Yo creo que el objetivo que tenía el Presidente de la República de apoyar a los pequeños productores (como les prometió en campaña) no se cumplió, lamentablemente porque Bartlett no quiso organizarse con el Gobierno del estado, todo lo hizo solo", agregó.

"Pero tan lo hizo solo (sin consultar al Gobierno de Coahuila) que nosotros ahorita lo único que buscamos es ayudar", destacó el mandatario luego de la confrontación que tuvo con Bartlett vía Twitter el lunes por la tarde y aseguró que es la última vez que aborda este tema.

Apuntó que el titular de la CFE trata de deslindarse de la tragedia que enlutó a las familias de los siete mineros que fallecieron cuando colapsó la mina de arrastre en Rancherías, municipio de Múzquiz, el viernes 4 de junio pasado.

Los siete carboneros quedaron atrapados y murieron ahogados y/o aplastados en la inundación y derrumbe del manto carbonero.

Riquelme Solís advirtió que este tipo de tragedias no se debe politizar pues el deber que tienen, y que es lo que hace su gobierno, es apoyar a las familias para que se les indemnice conforme a la ley.

Destacó que las y los titulares de dependencias federales involucradas, como Protección Civil y Secretaría del Trabajo, estuvieron en la mina siniestrada, y que él siempre sigue dispuesto a colaborar con la Federación.

Riquelme Solís recordó que la seguridad en la industria extractiva por ley es competencia del Gobierno Federal y adujo la falta de medidas de seguridad a que no hay inspectores suficientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, para supervisar las explotaciones del mineral.

Afirmó que Manuel Bartlett hizo absolutamente todo en la adquisición de 2 millones de toneladas de carbón, el mayor volumen a los pequeños productores que no tienen capacidad para surtir esos pedidos.

"Solo necesitaban un millón de toneladas anuales para salir de la emergencia. Por eso a los grandes productores les pagan a menos de mil 100 pesos la tonelada, que ellos; los pequeños entregan a las plantas de la CFE, en el municipio de Nava, y eso provocó el 'coyotaje'", señaló.

Riquelme Solís hizo un recuento del peregrinaje a la Ciudad de México, donde han solicitado a Bartlett infinidad de veces que regularice las compras, que eran de 3 millones 300 mil toneladas anuales el sexenio pasado.

"El no se siente responsable, probablemente, jurídicamente la línea no vaya a llegar hasta Bartlett pero el reducir el precio del carbón sin previo estudio (de factibilidad) ni hacer un análisis real de costos, tampoco una asignación correcta pues va a seguir provocando lamentablemente este tipo de incidentes".

Expuso que todo va a dar hasta la seguridad de la mina, "cuando un pequeño productor no tiene para pagar los sueldos que en realidad debe ganar un minero, cuando no tiene para seguridad social, para garantizarle condiciones de trabajo las consecuencias son lamentablemente lo que ocurrió en esa ocasión".

"Pero este es el resultado cuando un funcionario no tiene la sensibilidad de lo que está sucediendo y te quiere faltar al respeto como si todavía fuera Secretario de Gobernación".

También señaló que es urgente garantizar la seguridad de las minas. "Aquí todos somos corresponsables, me incluyo, hay que diversificar la economía, hay que darles opciones a la gente de la Carbonífera".

Dejó claro que no tiene nada que ver con la asignación de contratos porque el no tiene intereses en el carbón y hasta bromeó: "el único carbón que compro los sábados es para la carn