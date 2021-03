Batalla por reforma eléctrica sigue en tribunales: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, continuó con su gira por municipios del país y en un nuevo video, frente a un aerogenerador, volvió a criticar la contrarreforma eléctrica presidencial y adelantó que la batalla sigue en los tribunales por este proyecto y pronosticó la quiebra de Pemex.

En las nuevas imágenes, Ricardo Anaya explica la razón de fondo y las implicaciones de la aprobación de la Ley Eléctrica por el Congreso y su promulgación por el Ejecutivo.

Ubicado al frente de un aerogenerador, Anaya explica que uno solo de estos generadores "puede surtir de luz limpia, sin ninguna contaminación, a más de 3 mil hogares", en tanto un parque de 85 aerogeneradores puede iluminar a una ciudad de un millón de habitantes.

En cambio, la electricidad que generan las termoeléctricas de la CFE, mediante la quema de combustóleo, es "energía sucia y cara", reitera Anaya al mostrar las imágenes de la termoeléctrica de Salamanca a la que se trasladó.

Y señala: "Esta es limpia, esta es sucia. Esta es barata, es muy cara. Esta protege el medio ambiente, ésta enferma a nuestros hijos".

La explicación de la reforma, dice Anaya, es que "el presidente está necio en que Pemex refine más petróleo", pero las refinerías son viejas y producen más desperdicio (combustóleo) que gasolina. Y como "ya no saben qué hacer con tanto combustóleo, tuvieron la ´brillante´ idea de quemarlo todo para generar electricidad. Eso contamina muchísimo, pero al Gobierno no le importa".

La razón de fondo entonces, asegura Anaya, es la quiebra de Pemex. "Son tan malos para administrar, que Pemex está perdiendo hasta la camisa. En 2020, perdió más de 480 mil millones de pesos". La lógica del gobierno es que si Pemex le vende todo su desperdicio (combustóleo) a la CFE, mejorarán los ingresos de la petrolera.

Pero el problema principal es que "López Obrador está atrapado en los años 70 del siglo pasado. El problema no es su edad, sino que sus ideas son antiguas. Sus ideas son muy viejas. Producir electricidad quemando combustóleo en pleno siglo XXI, es tan absurdo como solo usar teléfonos fijos y olvidarnos de los celulares, que no existían en los años 70. Es como regresar a los tiempos en que mandábamos cartas y telegramas, cuando no había WhatsApp ni correo electrónico", desglosa Anaya, dando a entender que el mundo ha avanzado hacia las energías limpias, que hoy son mejores y más baratas.

Las implicaciones de la aprobación de la reforma por parte de Morena y sus aliados, y de su reciente promulgación por parte del presidente, son gravísimas. Entre otras, viola el derecho de todos los mexicanos, consagrado en el artículo cuarto constitucional, "a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar".

Por eso, Anaya advierte: "Si los de Morena creen que porque ellos dejaron de pensar, nosotros renunciaremos a luchar, están muy equivocados. La batalla sigue en los tribunales".