BCS comprará planta de gas para producir energía eléctrica

A-AA+

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció la compra de una planta de gas para producir energía en la entidad, con una inversión de 180 millones de dólares, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde dicho estado.

"Ayer se firmó un convenio para que en Baja California Sur ya no sigamos batallándole con los apagones, se acaba de comprar una planta de gas, aquí en la ciudad de la Paz, que se están invirtiendo 180 millones de dólares, para que en Baja California Sur, no sólo ir dejando de lado las energías fósiles, sino también incorporar el gas en la producción de energía, como el medio principal de energía", comentó.

También detalló que se invertirán 100 millones de dólares para modernizar la planta de fertilizantes Fosforita, que es importante, dijo, para la producción de este producto que es utilizado en todo el país.

"Se van a destinar 100 millones de dólares de inversión para modernizar y mejorar la producción de la planta de Fosforita, en San Juan de la Costa. Fundamental, no sólo por la planta de trabajo, sino por lo que significa para la producción de fertilizante en el país", dijo.

Asimismo, informó al presidente de la República sobre los avances del plan Mulegé, que por décadas fue tierra olvidada, señaló el gobernador.

"El plan Mulegé va en marcha, extraordinariamente bien, se inicia la modernización de la pavimentación, Guerrero Negro y Vizcaino, que esperemos que el año que entra esté terminado; San Francisco de la Sierra, se va a terminar en los próximos meses los siete kilómetros que faltaban, y las viviendas en Santa Martha", refirió.