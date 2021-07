BCS confirma transmisión comunitaria de variante Delta

Autoridades de la Secretaría de Salud en Baja California Sur confirmaron la transmisión comunitaria de la variante Delta, que sería la causante, junto a la Gamma, de la crisis de contagios de Covid-19 en el destino turístico de Los Cabos.

Luego de un muestreo realizado y enviado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), se detectaron 38 casos confirmados de variantes de interés: 23 de preocupación Delta (India); 14 de preocupación Gamma (Brasil), uno de preocupación Alfa (Inglaterra), y uno de la variante de interés Eta.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el responsable de Epidemiología de la Secretaría de Salud en BCS, Manuel Miguel Romero Calderón, expresó que aunque por el bajo nivel de muestras aún no se podría hablar --dijo-- de que la variante Delta es la predominante en BCS, definitivamente está "totalmente en circulación".

"No podemos asumir que es la que más hay porque eso sería impreciso, necesitamos tomar más muestreos aleatorizados representativos, pero lo que sí podemos asumir es que sí está totalmente en circulación. Tenemos transmisión comunitaria de la variante Delta y muy probablemente es una de las causas del brote que tenemos en Los Cabos y que habíamos pronosticado que iba a controlarse rápido, pero no fue así", expuso.

Explicó que lo anterior luego de que observaran que, tras las campañas, todos los municipios cumplieron con el periodo de contagios asociados este movimiento social, excepto La Paz y Los Cabos, y en este último, los casos "siguieron subiendo y subiendo".

Subrayó que la variante Delta y la Gamma, también identificada con 14 casos al menos, son las que tienen mayor resistencia a los manejos médicos, y presentan mayor resistencia a la inmunidad adquirida por la vacuna.

Agregó que tienen mayor letalidad y una evolución tórpida más rápida. Empiezan a generar neumonía a los seis o siete días, a diferencia de las otras variantes y causan mayor problema de letalidad y hospitalización.

"Estamos frente a una alerta. La salud pública en estos momentos enfrenta un reto por la disponibilidad de camas", reconoció.

El especialista indicó no obstante que frente a ello se sigue fortaleciendo las áreas hospitalarias de La Paz y Los Cabos con apoyo del ISSSTE, IMSS, SEDENA y SEMAR, y subrayó que frente a estas variantes, la acciones preventivas son las mismas que para las otras.

Según el monitoreo epidemiológico, en Los Cabos se están presentando hasta 250 nuevos contagios diarios de Covid-19, y en La Paz hasta 110, aunque se empieza a identificar una meseta en ambos municipios.

Con todo, recordó que las personas suelen contagiarse mucho más rápido con la variante Delta, y se ha identificado una mayor hospitalización y letalidad de hasta el 40 por ciento. En BCS, la letalidad pasó del 4 por ciento al 10 por ciento.

"Con una menor cantidad de virus una persona puede contagiarse. Es más fácil que te contagies con una persona que trae variante Delta simplemente al hablar con ella cinco segundos a una distancia menor de metro y medio, cuando con las otras variantes podías estar 15 o 20 minutos en charla sin cubrebocas ni protección", expuso.

Por ello exhortó a la población a extremar precauciones, a reducir al máximo la movilidad, a usar cubrebocas correctamente y todas las medidas de higiene.

La semana pasada, el secretario de Salud estatal, Víctor George Flores, negó que la variante Delta se encontrara en circulación en BCS al considerar que únicamente se había encontrado un caso confirmado en la entidad. Con todo, informó que ampliarían las muestras para poder confirmar mayor presencia o no.

El responsable de Epidemiología informó a este medio que están enviando a analizar al INDRE en promedio 100 muestras semanales para lograr una mayor detección de variantes de coronavirus en BCS.

Ante el aumento de contagios en semanas recientes en BCS, La Paz y Los Cabos se mantienen en semáforo naranja -nivel crítico- uno antes del rojo, y se han restringido actividades y aforos hasta el 30 por ciento en hoteles.