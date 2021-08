Bertha Alcalde será nueva responsable jurídica de Cofepris

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Bertha Alcalde Luján, coordinadora de programas del Bienestar en Chihuahua, será nueva responsable jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En su conferencia de prensa, en la Guarnición Militar de esta Ciudad fronteriza, el Ejecutivo agradeció a Bertha Alcalde -hermana de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde- por su trabajo en la entidad.

El presidente López Obrador dijo que la próxima semana regresará como "superdelegado" Juan Carlos Loera, ex candidato de Morena al gobierno del Estado.

"No le favorecieron los resultados, ahora va a gobernar la señora Maru Campos (PAN) con la que ya me entrevisté, tuve con ella una muy buena reunión, sé que no estuvo con nosotros porque estuvo invitada a estar acompañándonos porque está enferma, tiene covid, deseo que se recupere, que le vaya muy bien", dijo.

Destacó que Loera le tiene toda la confianza, porque es un hombre de lucha, una gente íntegra, honesta, trabajadora.

"La recomendación que le hicimos es de que se entienda de que ya es una etapa nueva, ya empezó la campaña y que ahora tienen buscar trabajar en beneficio del pueblo de Chihua